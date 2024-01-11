Редкий хищник попал в фотоловушку в Мангистау

Очень редкого хищника – белого волка удалось запечатлеть в государственном природном заповеднике "Манашы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mangystaumedia.kz.

"Белый волк - очень редкий хищный зверь в Мангистау. Он обладает высокой чувствительностью и выносливостью, считается самым свирепым хищником на своей территории. Вес особи может достигать около 30-80 килограммов в зависимости от места проживания", - рассказали специалисты Мангистауского областного управления природопользования.