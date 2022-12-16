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Лента новостей

alakol-aynasy.kz Сегодня, 10:05
43
Сегодня, 10:05
43
Фото: alakol-aynasy.kz

Учёные выяснили, где похоронен Кабанбай батыр

Найдена карта, где обозначено захоронение Кабанбай батыра. Она находится в России. Об этом стало известно на научно-практической конференции, посвящённой 330-летию великого полководца в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". 

Участники, ссылаясь на слова исследователя Серикбосына Сайдагали, рассказали, что на карте XVIII века изображена географическая местность России. Там указан улус, где якобы в последние годы жил и был захоронен Кабанбай батыр. 

Его настоящее имя — Ерасыл. Кабанбай батыром прозвали его в народе за бесстрашие и мужество. Как известно, он прославился в эпоху хана Абылая. С 15 лет боролся против джунгарского нашествия. 

В учёных кругах есть несколько версий о последнем пристанище Кабанбай батыра. Одни предполагают, что он захоронен в 30 километрах от Астаны, другие — недалеко от Кызылорды. Существует также мнение, что могила его находится в Китае. А потомки батыра в восьмом поколении имеют свою версию.

"Я непосредственный прямой потомок, восьмой. Все мои предки из уст в уста друг другу передают, поэтому точно я знаю. Это на востоке — верхний берег озера Алаколь, чуть левее от Джунгарских ворот. Он был батыром знаменитым, 103 раза в поединок выходил и всегда побеждал. Последний поединок был перед смертью, когда ему было 78 лет", — рассказал потомок Кабанбай батыра Лукпан Сыдыков.

 

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#история #Казахстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:05
43
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