Учёные выяснили, где похоронен Кабанбай батыр

Фото: alakol-aynasy.kz

Найдена карта, где обозначено захоронение Кабанбай батыра. Она находится в России. Об этом стало известно на научно-практической конференции, посвящённой 330-летию великого полководца в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Участники, ссылаясь на слова исследователя Серикбосына Сайдагали, рассказали, что на карте XVIII века изображена географическая местность России. Там указан улус, где якобы в последние годы жил и был захоронен Кабанбай батыр.

Его настоящее имя — Ерасыл. Кабанбай батыром прозвали его в народе за бесстрашие и мужество. Как известно, он прославился в эпоху хана Абылая. С 15 лет боролся против джунгарского нашествия.

В учёных кругах есть несколько версий о последнем пристанище Кабанбай батыра. Одни предполагают, что он захоронен в 30 километрах от Астаны, другие — недалеко от Кызылорды. Существует также мнение, что могила его находится в Китае. А потомки батыра в восьмом поколении имеют свою версию.