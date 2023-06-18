- Долги Риддерской ТЭЦ составляют порядка 3,3 млрд тенге 18.06.2023 211
- Учёные создали человеческий эмбрион из одной стволовой клетки 18.06.2023 295
- Дожди и грозы обещают казахстанцам в понедельник 18.06.2023 389
- Казахстанские полицейские стали призёрами чемпионата мира по рукопашному бою 18.06.2023 339
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 410
- Семь медалей завоевали казахстанские дзюдоисты на турнире "Большого шлема" в Астане 18.06.2023 401
- Услуги по недвижимости будут недоступны для казахстанцев в понедельник 18.06.2023 394
- Стала известна статья, по которой расследуют дело о захвате заложников в Kaspi bank 18.06.2023 486
- Освобождение заложников из здания банка в Астане. Как это было 18.06.2023 831
- Непобеждённый "Джентльмен" из Казахстана побил боксёра из Зимбабве 18.06.2023 460
- Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников 18.06.2023 578
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 687
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 987
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 744
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 693
- Полиция вошла в захваченное здание Kaspi Банка. Четверо заложников свободны 18.06.2023 1590
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 602
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 1271
- Семья из шести человек погибла в результате столкновения автобуса с легковушкой в Атырау 18.06.2023 808
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 4153
- Двое путешественников из Китая приехали в Астану на велосипедах 18.06.2023 567
- Паром со 120 пассажирами загорелся на Филиппинах 18.06.2023 498
- В Лондоне прошёл парад в честь дня рождения короля Карла III 18.06.2023 516
- Пьяный астанчанин спрыгнул в Есиль с пешеходного моста 18.06.2023 600
- Когда и где смотреть матч отбора Евро-2024 Северная Ирландия — Казахстан 18.06.2023 651
- Нейрохирург из Шымкента рассказал, как спасает людей с болезнью Паркинсона 18.06.2023 535
- День отца в Казахстане: эксперты в сфере семейных отношений высказались о новом празднике 18.06.2023 647
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 715
- От укусов ядовитых пауков пострадали восемь жителей Шымкента 18.06.2023 548
- Бублик сыграет с 15 ракеткой мира на турнире в Германии 18.06.2023 523
- Нам лишь бы спасти жизнь: диспетчер скорой помощи о своей нелёгкой миссии 18.06.2023 557
- Внук Льва Троцкого умер в Мексике в возрасте 97 лет 18.06.2023 779
- Лесной пожар тушат в заповеднике и нацпарке ВКО 18.06.2023 581
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 522
- Автомобиль с людьми загорелся после ДТП в Атырауской области. Погибли четыре человека 18.06.2023 666
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 9798
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 450
- "Бизон" из Казахстана проиграл исторический бой за титул 18.06.2023 497
- Жителям трёх городов Казахстана советуют меньше гулять в воскресенье 18.06.2023 681
- Курортный сезон официально открылся в Баянауле 18.06.2023 659
- Как День отца отметят в Астане 18.06.2023 1190
- Казахстанки отправляются в США бороться за звание "Миссис мира" 18.06.2023 656
- Казахстанский скульптор стал победителем престижной премии 18.06.2023 1668
- Выставка солнцемобилей прошла в Актобе 18.06.2023 738
- Во Франции более 130 домов повреждены из-за землетрясения 18.06.2023 769
- В заповеднике в ВКО тушат пожар 18.06.2023 708
- Акция по легализации иностранных авто продлеваться не будет — МВД 18.06.2023 708
- Свыше двухсот жалоб на работу рынка "Алтын орда" поступило в Минторговли 17.06.2023 720
- Казахстанские гимнасты завоевали золото и серебро на чемпионате Азии в Сингапуре 17.06.2023 901
- BaigeNews Live: Фируза Шарипова рассказала, как совмещает спорт и семью 17.06.2023 736
- Энергонадзор поторопил павлодарские ТЭЦ с подготовкой к отопительному сезону 17.06.2023 717
- Жара, дожди и грозы: какой будет погода в Казахстане в воскресенье 17.06.2023 796
- 10 человек погибли в жутком ДТП в Мангистауской области 17.06.2023 1134
- Более 40 школьников погибли в результате терракта в Уганде 17.06.2023 813
- Недовесов проиграл в финале турнира в Нидерландах 17.06.2023 860
- Телёнка из пятиметровой ямы вытащили спасатели в Усть-Каменогорске 17.06.2023 819
- Курултай играет важную роль во времена массового "промывания мозгов" — Альберт Рау 17.06.2023 892
- Более 150 дворов и общественных пространств благоустроят в этом году в Астане 17.06.2023 804
- Казахстанские дзюдоисты завоевали две медали Grand Slam в Астане 17.06.2023 1046
- После пожара: Специальный репортаж из эвакуированных сёл Абайской области 17.06.2023 827
- После выступления Токаева закон о запрете вейпов должен быть реализован — депутат 17.06.2023 795
- Пожар в заповеднике Акмолинской области локализован 17.06.2023 797
- Алихан Байменов: курултай — не парламент, это диалоговая площадка народа и правительства 17.06.2023 1049
- Бублик и Рыбакина отмечают особенный день 17.06.2023 617
- Политолог Андрей Чеботарёв: Президент отводит важную роль развитию науки Казахстана 17.06.2023 801
- Бану Нургазиева: не просто так на Национальном курултае президент много говорил о культуре 17.06.2023 698
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 875
- Тайник с оружием обнаружили полицейские в Акмолинской области 17.06.2023 870
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 886
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 1353
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 996
- Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном 17.06.2023 1123
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 1374
- Цифровую платформу для кинотеатров планируют создать в Казахстане 17.06.2023 804
- В поддержку движений против фейков выступил глава государства 17.06.2023 881
- Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты — Токаев 17.06.2023 806
- Токаев рассказал участникам Национального курултая о своей мечте 17.06.2023 904
- Вейпы, буллинг и жестокость: Президент обеспокоен влиянием соцсетей на казахстанскую молодёжь 17.06.2023 894
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 864
- Президент рассказал, как следует награждать настоящих героев 17.06.2023 787
- LOADING...
Учёные создали человеческий эмбрион из одной стволовой клетки
Искусственно выращивать эмибрионы человека в лабораторных услочиях законодательно запрещено в большинстве стран мира. Команде учёных из Великобритании и США впервые в истории удалось создать человеческие эмбрионы искусственным образом — из генетического материала одной-единственной стволовой клетки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.
Сенсационное заявление, сделанное на ежегодном собрании Международного общества исследований стволовых клеток, ставит целый ряд вопросов — в первую очередь этических и юридических.
Эмбрион любого млекопитающего образуется в момент зачатия, то есть слияния двух половых клеток родителей. В каждой из них содержится лишь половинный набор хромосом — так что при слиянии они дополняют генетическую информацию друг друга.
В сенсационном эксперименте каждый человеческий эмбрион был выращен путем деления одной донорской стволовой клетки — то есть фактически речь идет о клонировании.
Проведение опытов по клонированию человека законодательно запрещено в большинстве стран мира — однако в данном случае разрешение было получено, при условии уничтожения выращенных эмбрионов в возрасте не старше двух недель.
Эксперимент был проведен под руководством профессора Кембриджа Магдалены Зерницкой-Гёц.
Впрочем, необходимо оговориться, что формального подтверждения — в виде научной статьи с подробным рассказом о подготовке и проведении успешного эксперимента — сенсационное заявление пока не получило.
Так что многие эксперты воздерживаются от содержательных комментариев, ожидая выхода публикации.
Чем искусственный эмбрион человека отличается от обычного? Как уже упоминалось выше, лабораторный эмбрион был получен не путем слияния двух половых клеток родителей, а из одной-единственной стволовой клетки донора (а потому генетически идентичен родительскому организму).
Стволовые клетки — это своеобразные "заготовки" организма, которые тот при необходимости "специализирует" — то есть превращает в клетки любых внутренних органов и тканей, по мере надобности.
Собственно, именно из стволовых клеток и состоит на ранних этапах развития весь эмбрион.
В данном случае ученым удалось "убедить" стволовую клетку превратиться в эмбрион родительского организма — только на самом раннем этапе его развития, когда весь зародыш состоит из одной-единственной оплодотворённой яйцеклетки.
Синтетические эмбрионы, которым всего несколько дней или недель, могут помочь исследователям изучить самые ранние стадии человеческого развития — и, возможно, разрешить актуальную для многих пар проблему бесплодия.
Например, именно на самых начальных этапах беременность нередко внезапно обрывается без каких-либо очевидных причин.
Изучение искусственных эмбрионов в лабораторных условиях поможет решить эту проблему и (среди прочего) лучше понять причину ранних выкидышей.
-
Trend news
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 389
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 675
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 970
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 733
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 685
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 587
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 1253
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 4078
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 9430
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 880
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 991
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 1236
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 5564
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 1074
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 1867
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 32677
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 5003
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 1503
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 3567
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 1333
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 2101
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 2497
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 1372
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 1440
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 1221
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 1457
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 9128
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 1545
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 7086
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 2612
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 2269
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 2017
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 1601
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 2697
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 2365
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 2970
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 3950
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 2179
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 2079
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 2288
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 48698
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 2089
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 3218
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 2678
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 3009
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 2326
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 2535
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 3850
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 2041
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 3805
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 2428
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 3892
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 2634
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 2868
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 3149
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 4635
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 3972
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 4312
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 3316
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 4140
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 9000
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 3539
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 2808
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 3115
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 4585
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 4534
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 3032
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 2851
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 5273
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 3249
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 3827
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 3515
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 3385
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 5993
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 3253
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 3412
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 3439
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 4516
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 5590
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 4645
-
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 709
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 518
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 447
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 869
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 1346
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 1364
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 860
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 856
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 766
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 837
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 2383
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 1726
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 1021
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 1293
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 1340
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 1220
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 1544
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 1650
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 2140
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 1691
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 1747
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 1676
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 2155
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 3663
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 1914
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 2941
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 1928
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 1951
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 2058
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 2844
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 1961
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 2168
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 3337
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 2072
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 2389
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 1639
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 2057
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 1673
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 2029
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 6737
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 2804
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 1679
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 1959
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 2143
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 1967
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 2084
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 2334
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 2344
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 4893
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 2671
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 3805
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 2675
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 2604
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 3272
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 2800
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 2964
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 2883
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 2984
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 3327
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 3148
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 2644
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 2694
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 2686
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 2309
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 2136
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 2281
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 2599
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 2963
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 3163
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 3319
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 3076
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 3451
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 3635
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 4402
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 4001
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 3884
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3933
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 2580
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 2524
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 3374