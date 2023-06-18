Учёные создали человеческий эмбрион из одной стволовой клетки

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Искусственно выращивать эмибрионы человека в лабораторных услочиях законодательно запрещено в большинстве стран мира. Команде учёных из Великобритании и США впервые в истории удалось создать человеческие эмбрионы искусственным образом — из генетического материала одной-единственной стволовой клетки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Сенсационное заявление, сделанное на ежегодном собрании Международного общества исследований стволовых клеток, ставит целый ряд вопросов — в первую очередь этических и юридических.

Эмбрион любого млекопитающего образуется в момент зачатия, то есть слияния двух половых клеток родителей. В каждой из них содержится лишь половинный набор хромосом — так что при слиянии они дополняют генетическую информацию друг друга.

В сенсационном эксперименте каждый человеческий эмбрион был выращен путем деления одной донорской стволовой клетки — то есть фактически речь идет о клонировании.

Проведение опытов по клонированию человека законодательно запрещено в большинстве стран мира — однако в данном случае разрешение было получено, при условии уничтожения выращенных эмбрионов в возрасте не старше двух недель.

Эксперимент был проведен под руководством профессора Кембриджа Магдалены Зерницкой-Гёц.

Впрочем, необходимо оговориться, что формального подтверждения — в виде научной статьи с подробным рассказом о подготовке и проведении успешного эксперимента — сенсационное заявление пока не получило.

Так что многие эксперты воздерживаются от содержательных комментариев, ожидая выхода публикации.

Чем искусственный эмбрион человека отличается от обычного? Как уже упоминалось выше, лабораторный эмбрион был получен не путем слияния двух половых клеток родителей, а из одной-единственной стволовой клетки донора (а потому генетически идентичен родительскому организму).

Стволовые клетки — это своеобразные "заготовки" организма, которые тот при необходимости "специализирует" — то есть превращает в клетки любых внутренних органов и тканей, по мере надобности.

Собственно, именно из стволовых клеток и состоит на ранних этапах развития весь эмбрион.

В данном случае ученым удалось "убедить" стволовую клетку превратиться в эмбрион родительского организма — только на самом раннем этапе его развития, когда весь зародыш состоит из одной-единственной оплодотворённой яйцеклетки.

Синтетические эмбрионы, которым всего несколько дней или недель, могут помочь исследователям изучить самые ранние стадии человеческого развития — и, возможно, разрешить актуальную для многих пар проблему бесплодия.

Например, именно на самых начальных этапах беременность нередко внезапно обрывается без каких-либо очевидных причин.

Изучение искусственных эмбрионов в лабораторных условиях поможет решить эту проблему и (среди прочего) лучше понять причину ранних выкидышей.