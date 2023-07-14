Учёные определили максимальную температуру, при которой выживет человек

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Значительные изменения обнаружились у добровольцев в диапазоне от 40 до 50 градусов.

Учёные из Университета Рохэмптона в Британии определили максимальный температурный порог организма человека, передаёт Baigenews.kz со ссылкой EureKalert.

Исследователи измерили скорость метаболизма в состоянии покоя у добровольцев при разных температурах от комнатной до 50 градусов. Также была учтена влажность воздуха.

С помощью эхокардиографа авторы работы изучили влияние высоких градусов на сердечную деятельность. Значительные изменения обнаружились в диапазоне от 40 до 50 градусов. Проведённые исследования указали и на то, что скорость обмена веществ добровольцев резко ускорялась в этом же температурном диапазоне.

"Наше исследование помогает понять, как организм реагирует на тепловой стресс, его адаптивные возможности и пределы, а также различия в реакции у разных людей. В условиях изменения климата эти знания становятся все более важными", - заявил главный автор исследования Люис Хэлси.

В условиях потепления климата эти знания становятся всё более ценными.