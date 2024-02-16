Учёные Казахстана внесли свои предложения в проект Закона о науке

В Алматы члены Общественной палаты при Мажилисе, представители научного сообщества и общественные деятели обсудили законопроект "О науке и технологической политике", который на сегодняшний день находится на рассмотрении в нижней палате парламента РК, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Казахстанские учёные заявили, что с нетерпением и надеждой ждали этот закон. По их словам, действующие законы о науке и коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности сегодня потеряли свою актуальность и не могут отвечать реальным вызовам времени.

Мажилисмен Айдос Сарым отметил, что механически объединить два закона в один и подправить его косметически уже не получится. Он указал на ряд проблем, решение которых необходимо предусмотреть в новом законе. Среди них - привлечение молодых кадров к научной деятельности, в целом, престиж и авторитет науки, финансирование отрасли, взаимодействие науки и бизнеса,

Проректор по науке, коммерциализации и интернационализации ЕНУ имени Л. Гумилева Жанна Курмангалиева предложила ввести новый вид финансирования научной инфраструктуры исследовательских университетов.

"Важнейшим фактором развития науки являются исследовательские университеты: это не веяние моды, а основа для построения инновационной экономики Казахстана. Мы анализировали опыт лучших исследовательских университетов мира. Мы видим, что исследовательские университеты – это высокое качество профессорско-преподавательского состава, талант-менеджмент, востребованность результатов НИР и НИОКР, современная научно-исследовательская экспериментальная инфраструктура. На сегодня важнейший момент - предусмотреть в этом законе конкретные нормы, касающиеся будущего и модернизации исследовательских университетов. Это не потребует дополнительного финансирования, просто мы дадим министерству инструмент, который сейчас у него отсутствует", - сказала проректор.

Политолог Данияр Ашимбаев обратил внимание, что в законопроекте отсутствует понятие научной организации.

"Надо сформулировать, что такое научная организация и оговорить вопросы, государственная или частная, поскольку это влияет и на порядок финансирования", - отметил Ашимбаев.

Он добавил, что нужно также разобраться с определением понятия "академик".

Экономист Айдархан Кусаинов назвал ошибочным объединение в одном законе двух составляющих: науки и технологической политики.

"Закона о науке, как о научной деятельности, не получилось. Там больше разговоров вокруг науки, в смысле о том, как монетизировать, коммерциализировать, финансировать. Наука – это намного больше, чем технологическая политика. Такое объединение выкидывает образ науки, её историю и проблемы", - сказал экономист.

Кроме того, эксперты говорили о развитии научно-исследовательских структур высших учебных заведений, о необходимости регламентировать зарубежные научные стажировки.