Учёные изменили список продуктов, вызывающих рак

Ученые пересмотрели список продуктов, провоцирующих рак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание "Российская газета".

Учёные проанализировали данные о пищевых привычках 267 тысяч европейцев и о том, как они влияли на здоровье. Исследование проводилось в течение 11 лет. Мужчины ежедневно ели в среднем чуть более 400 граммов ультра-обработанных продуктов, женщины — около 330 граммов. При этом исследователи учли более 11 тысяч разнообразных продуктов промышленного производства.

За всё время наблюдения рак, сердечно-сосудистые заболевания или диабет развились у 4461 человека. Анализ привычного рациона показал, что риск возникновения онкозаболеваний на 9% выше у тех, кто ест промышленную пищу. Особенно вредны жирные, мясные продукты, соусы, приправы и сладкие газированные напитки. При этом некоторые промышленные продукты были реабилитированы.

Что касается сухих завтраков (хлопья, мюсли), хлеба, растительных заменителей мяса, злаковых продуктов, то связь с перечисленными выше заболеваниями не обнаружена. Однако и с ними ученые всё равно рекомендуют соблюдать меру, чтобы не перебирать нормы калорий.

"Понятная и простая пища лучше всего. Ешьте вкусно, но правильно", — прокомментировала результаты исследования врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в своём Telegram-канале.