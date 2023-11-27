Учёные изменили список продуктов, вызывающих рак
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Ученые пересмотрели список продуктов, провоцирующих рак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание "Российская газета".
Учёные проанализировали данные о пищевых привычках 267 тысяч европейцев и о том, как они влияли на здоровье. Исследование проводилось в течение 11 лет. Мужчины ежедневно ели в среднем чуть более 400 граммов ультра-обработанных продуктов, женщины — около 330 граммов. При этом исследователи учли более 11 тысяч разнообразных продуктов промышленного производства.
За всё время наблюдения рак, сердечно-сосудистые заболевания или диабет развились у 4461 человека. Анализ привычного рациона показал, что риск возникновения онкозаболеваний на 9% выше у тех, кто ест промышленную пищу. Особенно вредны жирные, мясные продукты, соусы, приправы и сладкие газированные напитки. При этом некоторые промышленные продукты были реабилитированы.
Что касается сухих завтраков (хлопья, мюсли), хлеба, растительных заменителей мяса, злаковых продуктов, то связь с перечисленными выше заболеваниями не обнаружена. Однако и с ними ученые всё равно рекомендуют соблюдать меру, чтобы не перебирать нормы калорий.
"Понятная и простая пища лучше всего. Ешьте вкусно, но правильно", — прокомментировала результаты исследования врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в своём Telegram-канале.
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