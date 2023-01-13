Учиться никогда не поздно: более 50 пенсионеров поступили в "Серебряный университет" в Павлодаре

Фото: пресс-службы ИнЕУ

В "Серебряном университете" Павлодара при педагогическом университете обучаются более 50 студентов предпенсионного и пенсионного возраста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РК.

Люди старшего поколения один раз в неделю бесплатно посещают курсы компьютерной грамотности, кройки и шитья, изобразительного искусства и йоги. Профессора университета читают им лекции по здоровому образу жизни, психологии и другим востребованным темам.

Так, ассоциированный профессор Высшей школы естествознания Бакытжамал Габдулхаева читает студентам лекции на тему "Ваше здоровье в ваших руках". Она рассказывает об основных правилах здорового образа жизни, которые помогают сократить риск развития сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Ветеран вуза Людмила Семина делится, что с большим удовольствием посещает занятия "Серебряного университета", ходит на курсы цифровой грамотности, ИЗО, кройки и шитья и и отмечает позитивную атмосферу на занятиях.

"Люди старшего поколения принимают активное участие не только в лекциях, но и в семинарах, практических занятиях и мастер-классах, демонстрируют огромный интерес к самым разнообразным темам социокультурной направленности. Студенты "Серебряного университета" будут посещать занятия до конца учебного года. По окончании полного курса все обучающиеся получат сертификаты", - говорится в сообщении.