Учителям Павлодара показали, как справиться с выгоранием

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Одним из способов стала медитация, передает корреспондент. Психологический тренинг в центре развития молодежных инициатив провели для учителей и воспитателей детсадов областного центра. Организаторы ставили целью профилактику синдрома эмоционального выгорания в педагогических коллективах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

"Работать с детьми непросто. Мы пригласили специального психолога для сотрудников дошкольных организаций города и детской деревни семейного типа. Именно у них может развиться синдром эмоционального выгорания", - уверен начальник отдела по работе с молодежью ЦРМИ Жандарбек Кабдраш.

Такие тренинги в центре проходят часто. Организаторы хотели помочь педагогам сформировать адекватную самооценку профессиональных качеств и уровня притязаний, показать, как снять эмоциональное напряжение, проанализировать личную деятельность.

По мнению психолога-эксперта Жанар Капеновой, выгорание может развиться на фоне хронического стресса, а также в результате накопившихся отрицательных эмоций. Без соответствующей разрядки заметно снижается энтузиазм в работе, нарастает усталость.

"Я провела небольшой мастер-класс. Специалистам, работающим с людьми, в том числе с детьми, несомненно, необходимы знания в психологии," - пояснила Жанар Капенова.

По словам специалиста, эмоциональное выгорание чаще всего возникает у педагогов в конце учебного года.

На тренинге узнали о профилактике выгорания и смогли помедитировать с психологом.