Учителя отправили в колонию за ДТП со школьниками в Актюбинской области
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Точку в громком деле о ДТП, в котором погибли двое школьников и учитель, поставили в Актобе. Виновным в аварии признали другого педагога, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Диапазон.
Дело рассмотрели в специализированном суде по уголовным делам.
Из материалов уголовного дела следует, что 19 декабря старшеклассников из села Жаныс би везли на минивене Toyota на районный этап олимпиады в Иргиз. Машина, за рулём которой находился 26-летний педагог, выехала на встречную полосу и столкнулась с большегрузом. Погибли трое пассажиров - двое детей и учитель.
Виновным в ДТП признали водителя минивена. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Также по приговору суда его лишат водительских прав на семь лет.
Кроме того, суд вынес два частных постановления в адрес руководства департамента полиции за отсутствие сопровождения школьников и Управления образования за отсутствие контроля со стороны районного отдела образования, проинформировала пресс-служба суда.
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