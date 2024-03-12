Учителя отправили в колонию за ДТП со школьниками в Актюбинской области

Точку в громком деле о ДТП, в котором погибли двое школьников и учитель, поставили в Актобе. Виновным в аварии признали другого педагога, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Диапазон.

Дело рассмотрели в специализированном суде по уголовным делам.

Из материалов уголовного дела следует, что 19 декабря старшеклассников из села Жаныс би везли на минивене Toyota на районный этап олимпиады в Иргиз. Машина, за рулём которой находился 26-летний педагог, выехала на встречную полосу и столкнулась с большегрузом. Погибли трое пассажиров - двое детей и учитель.

Виновным в ДТП признали водителя минивена. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Также по приговору суда его лишат водительских прав на семь лет.

Кроме того, суд вынес два частных постановления в адрес руководства департамента полиции за отсутствие сопровождения школьников и Управления образования за отсутствие контроля со стороны районного отдела образования, проинформировала пресс-служба суда.