Гибель школьников в ДТП в Актюбинской области: стали известны подробности происшествия

Подробности трагедии, унёсшей жизни трёх человек, озвучили в Актобе. ДТП произошло утром в Иргизском районе, примерно в четырехстах километрах от областного центра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Пятеро учеников и их учитель ехали из посёлка Жаныс би на районный этап республиканской олимпиады. Он проходил в Иргизе. В какой-то момент водитель Toyota Alphard выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От удара минивэн перевернулся, на месте погибли двое одиннадцатиклассников и их педагог. Ещё троих детей доставили в районную больницу.

"Состояние трёх пострадавших школьников средней степени тяжести. Разговаривал с главврачом, он сказал, что угрожающего жизни состояния нет. Были наложены первичные швы, дети будут находиться под наблюдением. Сегодня мы выезжаем в Иргиз, я лично посещу этих детей. Если нужна будет транспортировка, организуем в область", - сказал глава Управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев.

Всего на олимпиаду собирались 10 школьников. Первые пятеро уехали в сопровождении полиции, остальных родители сначала не отпустили, ссылаясь на погодные условия. Но в последний момент они изменили своё решение, и дети всё же выехали. В райцентр их повёз брат погибшей девочки.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела - по части 4 статьи 345 УК РК - "Дорожно-транспортное происшествие, повлёкшее смерть двух и более лиц" и статье 141, то есть за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.

Ранее сообщалось о том, что два школьника и педагог погибли в ДТП на трассе.