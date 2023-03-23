Фото: Учеников пяти школ в Атырау переводят на дистанционку

В Атырау учащихся средних школ №13, 31, 19, 22, 27 со следующей четверти переведут на дистанционное обучение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской отдел образования.

По информации ведомства, причиной станет капитальный ремонт в этих школах, начало которого запланировано на конец марта 2023 года. Предполагается, что ремонт продлится от 3,5 до 6,5 месяцев.