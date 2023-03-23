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Учеников пяти школ в Атырау переводят на дистанционку Сегодня, 18:45
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Сегодня, 18:45
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Фото: Учеников пяти школ в Атырау переводят на дистанционку

Учеников пяти школ в Атырау переводят на дистанционку

В Атырау учащихся средних школ №13, 31, 19, 22, 27 со следующей четверти переведут на дистанционное обучение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской отдел образования.

По информации ведомства, причиной станет капитальный ремонт в этих школах, начало которого запланировано на конец марта 2023 года. Предполагается, что ремонт продлится от 3,5 до 6,5 месяцев.

"В настоящее время заключены договоры с подрядными организациями. Работы будут производить по утвержденным ПСД с привлечением организаций авторского и технического надзора. Если начать ремонт школ на летних каникулах, то есть риск не успеть завершить работы до начала нового учебного года 1 сентября 2023 года", —  сообщили в городском отделе образования.

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Сегодня, 18:45
61
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