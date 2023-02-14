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Учеников одной из школ эвакуировали в Усть-Каменогорске Сегодня, 15:09
283
Сегодня, 15:09
283

Учеников одной из школ эвакуировали в Усть-Каменогорске

Сегодня, 14 февраля, во второй половине дня родителям учеников одной из школ Усть-Каменогорска пришло сообщение об очередной эвакуации школьников, передаёт BaigeNews.kz.

В отделе образования города сообщили, что детей просили забрать с улицы во дворах школ из-за минирования.

ДП ВКО инцидент пока не прокомментировал.

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#Усть-Каменогорск #заминировали #школа
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:09
283
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