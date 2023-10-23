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Учеников одной из школ экстренно перевели на дистанционку в Семее

Сегодня, 11:13
АВТОР
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ДЧС Абайской области Сегодня, 11:13
Сегодня, 11:13
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Фото: ДЧС Абайской области

Задымление произошло в одной из школ Семея, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамента по чрезвычайным ситуациям Абайской области.

По рассказу спасателей, в СОШ № 40 произошло короткое замыкание. В электрощитовой оплавились пластмассовые детали. Помещение, в котором находилась щитовая, наполнилось дымом.

Администрация школы своевременно сообщила о произошедшем в ДЧС, после чего 371 учащийся и 45 сотрудников учебного заведения были эвакуированы.

"Причина короткого замыкания – нарушение требований правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что учебный процесс переведён на дистанционный формат, а в самой школе проводят восстановительные работы.

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