Учеников одной из школ экстренно перевели на дистанционку в Семее

Задымление произошло в одной из школ Семея, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамента по чрезвычайным ситуациям Абайской области.

По рассказу спасателей, в СОШ № 40 произошло короткое замыкание. В электрощитовой оплавились пластмассовые детали. Помещение, в котором находилась щитовая, наполнилось дымом.

Администрация школы своевременно сообщила о произошедшем в ДЧС, после чего 371 учащийся и 45 сотрудников учебного заведения были эвакуированы.

"Причина короткого замыкания – нарушение требований правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что учебный процесс переведён на дистанционный формат, а в самой школе проводят восстановительные работы.