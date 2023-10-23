Учеников одной из школ экстренно перевели на дистанционку в Семее
Сегодня, 11:13
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Сегодня, 11:13Сегодня, 11:13
120Фото: ДЧС Абайской области
Задымление произошло в одной из школ Семея, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамента по чрезвычайным ситуациям Абайской области.
По рассказу спасателей, в СОШ № 40 произошло короткое замыкание. В электрощитовой оплавились пластмассовые детали. Помещение, в котором находилась щитовая, наполнилось дымом.
Администрация школы своевременно сообщила о произошедшем в ДЧС, после чего 371 учащийся и 45 сотрудников учебного заведения были эвакуированы.
"Причина короткого замыкания – нарушение требований правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования", - отметили в ведомстве.
Также сообщается, что учебный процесс переведён на дистанционный формат, а в самой школе проводят восстановительные работы.
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