Ученики начальных классов первой смены будут учиться дистанционно 9 декабря

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Управление образования города Астаны сообщило, что в связи с ухудшением погодных условий 9 декабря 2022 года учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения, передаёт BaigeNews.kz .

Ранее в соцсетях распространили ложную информацию об отмене занятий у младшеклассников и студентов колледжей.