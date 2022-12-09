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  • Ученики начальных классов первой смены будут учиться дистанционно 9 декабря
рixabay Сегодня, 02:06
81
Сегодня, 02:06
81
Фото: рixabay

Ученики начальных классов первой смены будут учиться дистанционно 9 декабря

Управление образования города Астаны сообщило, что в связи с ухудшением погодных условий 9 декабря 2022 года учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения, передаёт BaigeNews.kz .

Ранее в соцсетях распространили ложную информацию об отмене занятий у младшеклассников и студентов колледжей.

"О том, будут ли уроки переведены на дистанционный формат, мы сообщаем в шесть часов утра. Просим не верить ложной информации", - заявили в пресс-службе Управления образования столицы.

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#отмена занятий #школа #дети #образова #дистанционное обучение
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:06
81
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