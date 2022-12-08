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Ложную информацию об отмене уроков в Астане распространяют в соцсетях Сегодня, 21:18
91
Сегодня, 21:18
91

Ложную информацию об отмене уроков в Астане распространяют в соцсетях

В соцсетях распространяют недостоверную информацию о том, что 9 декабря школьникам и студентам колледжей в Астане не нужно будет идти на занятия, передаёт BaigeNews.kz.

"О том, будут ли уроки переведены на дистанционный формат, мы сообщаем в шесть часов утра. Просим не верить ложной информации", - заявили в пресс-службе Управления образования столицы.

 
 
 
 
 
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Публикация от Астана қаласының Білім басқармасы (@bilimastana)

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#Астана #школа #образование
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:18
91
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