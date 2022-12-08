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Ложную информацию об отмене уроков в Астане распространяют в соцсетях
В соцсетях распространяют недостоверную информацию о том, что 9 декабря школьникам и студентам колледжей в Астане не нужно будет идти на занятия, передаёт BaigeNews.kz.
"О том, будут ли уроки переведены на дистанционный формат, мы сообщаем в шесть часов утра. Просим не верить ложной информации", - заявили в пресс-службе Управления образования столицы.
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