Учебную программу факультетов журналистики кардинально обновят в Казахстане

На расширенном заседании коллегии министерства культуры и информации глава ведомства Аида Балаева сообщила, что учебную программу факультетов журналистике в Казахстане ждут кардинальные перемены, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметила Аида Балаева, в рамках Дорожной карты по развитию отраслевой журналистики в 2024 году МКИ РК проведёт курсы на базе 14 вузов республики.

"Мы также считаем, что в целом необходимо кардинально обновить учебную программу 30 факультетов журналистики", - заявила министр.

По словам министра, разработан и реализуется план развития медиаграмотности на 2024 год, направленный на повышение квалификации пресс-секретарей и представителей региональных СМИ. В рамках плана будет проведено около 40 обучающих мероприятий для журналистов на казахском и русском языках во всех регионах страны. Также пройдут обучающие курсы по темам фактчекинга, медиаэтики, кибербезопасности и другим актуальным темам.

При этом, ежеквартально в каждом регионе планируется обучать не менее 50 журналистов по цифровым медиа, фактчекингу, медиа этике и другим актуальным направлениям отрасли.