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pixabay.com Сегодня, 15:35
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Сегодня, 15:35
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Фото: pixabay.com

Участок улицы Кордай перекроют на ремонт в Астане

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры начинает ремонт дорожного полотна по улице Кордай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В связи с проведением среднего ремонта со 2 по по 8 мая 2023 года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Кордай на участке от проспекта Б. Момышулы до улицы Балкантау.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут в целях избежания заторовых ситуаций на дорогах. Для того, чтобы ознакомиться с изменённой схемой движения городского общественного транспорта, вы можете пройти на официальную страницу ТОО CTS в Instаgram", - говорится в сообщении транспортного управления.

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Сегодня, 15:35
146
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