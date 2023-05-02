Участок улицы Кордай перекроют на ремонт в Астане

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Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры начинает ремонт дорожного полотна по улице Кордай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В связи с проведением среднего ремонта со 2 по по 8 мая 2023 года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Кордай на участке от проспекта Б. Момышулы до улицы Балкантау.