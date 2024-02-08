Членов ОПГ задержала полиция

Членов ОПГ, участников январских событий, скрывавшихся от правоохранительных органов, задержала полиция на территории городов Алматы и Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД, 7 февраля на территории городов Алматы и Шымкент сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД задержаны двое участников январских событий, длительное время скрывавшиеся от органов уголовного преследования.

Указанные лица являются членами так называемого ОПГ Армана Джумагельдиева.

"Один из задержанных Самат Амирбаев подозревается в совершении убийства в 2022 году в Шымкенте и в самоуправстве в отношении другого жителя указанного города. Он задержан на территории Туркестанской области. Один из его соучастников по факту убийства в настоящее время отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет. Второй участник ОПГ задержан в аэропорту Алматы по прибытию с территории сопредельного государства, где последний скрывался от правоохранительных органов Казахстана. Задержанные лица водворены в ИВС", – сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

С прошлого года задержано 19 лидеров и активных участников организованных преступных групп, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории нашей страны.