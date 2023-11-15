Участие жителей в благоустройстве районов становится традицией в Усть-Каменогорске

Жителей микрорайонов стали привлекать к обсуждению программы развития территорий в Усть-Каменогорске. Это даёт свои результаты, передаёт BaigeNews.kz.

Диалог с местной общественностью в`лся и раньше. Аким города и его команда приезжали в районы, слушали просьбы населения и затем определяли, что смогут сделать в первую очередь.

"Не всегда удавалось правильно расставить приоритеты. К примеру, какие улицы асфальтировать первыми, а какие можно оставить до следующего лета. Лучше всего определить это могут только сами жители районов. Поэтому мы и решили ещё больше привлекать их", - рассказал аким города Жаксылык Омар.

Теперь после визита акима в микрорайон там формируется инициативная группа из пяти-семи человек, которых выдвигают жители. Эти люди уже в акимате проводят серию совещаний с чиновниками, чтобы сформировать окончательный план работ на год с учётом пожеланий населения и имеющихся возможностей.

В октябре такие планы составили для посёлков Левый берег и Шмелев лог. Сейчас идёт обсуждение с жителями района аэропорта.

Местные власти планируют провести в 2024 году работы как минимум в пяти периферийных районах города.