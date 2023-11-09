Участие в ШОС позволяет Казахстану быстрее решать проблемные вопросы – эксперт

Казахстан – активный участник межгосударственного взаимодействия в формате Шанхайской организации сотрудничества. Репутация Казахстана как надежного партнера укрепляет позиции нашей страны в организации. Так считает заместитель председателя Правления Института внешнеполитических исследований при Министерстве иностранных дел РК Амангельды Таженов, передает BaigeNews.kz.

"Казахстан и Россия являются важными участниками Шанхайской организации сотрудничества, в первую очередь потому что они — одни из основателей этой организации. Она была создана после переговоров лидеров Китая, России и стран центральной Азии об определении взаимных границ и обеспечении безопасности. Со временем повестка ШОС изменилась, обсуждаемых вопросов стало гораздо больше. В первую очередь на это повлияло то, что спустя время к ШОС присоединились Пакистан, Индия, позже – Иран. Но одно осталось незыблемым – открытость, ненаправленность против кого-либо в рамках ШОС", — сказал Таженов.

Рассуждая о том, какие цели преследуют страны, входящие в состав ШОС, эксперт выразил мнение, что если Россия, к примеру, обращает усиленное внимание вопросам безопасности, то Казахстан в свою очередь заинтересован именно в налаживании торгово-экономических и инвестиционных связей.

"Сейчас для нас важными задачами являются председательство Банка развития Казахстана в совете Межбанковского объединения ШОС. Также, то, что мы входим в состав Делового совета ШОС, помогает нам удовлетворять свои торговые и инвестиционные интересы", — пояснил Амангельды Таженов.

По словам зампреда Института внешнеполитических исследований, Казахстан, как и другие частники ШОС, делает упор на соблюдение принципов "шанхайского духа", среди которых взаимное доверие, выгода, равенство, уважение культур и стремление к совместному развитию.

"Для нас важно непротивопоставление своей страны партнеру. То есть мы сотрудничаем на основе балансирования взаимных интересов. Что касается взаимодействия Казахстана и России в рамках ШОС, то мы всегда сверяем повестку и стараемся сохранять идентичность интересов. В целом, ШОС – это организация, в которой если и возникают спорные вопросы, то следуя принципам "шанхайского духа" нам удается сохранять дипломатические, дружественные отношения", — отметил Таженов.

Основное преимущество, которое дает Казахстану участие в Шанхайской организации сотрудничества, по мнению Таженова, это быстрое решение вопросов в рамках ШОС, будь то торговля, обеспечение вопросов безопасности и другое.

"Казахстан является участником нескольких международных организаций. Но я бы выделил ЕАЭС и ШОС. Вот, например, в процессе работы мы сняли все спорные вопросы по границе, у нас нет ни одного участка границы, которые были бы не демаркированы", — отметил он.

Далее эксперт перечислил другие преимущества участия Казахстана в ШОС, среди которых объединение интересов с соседними государствами, обеспечение мира и стабильности в регионе, развитие экономических связей, укрепление транзитно-логистических цепочек.