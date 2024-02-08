Тасмагамбетов и Лавров обсудили участие ОДКБ в деятельности ООН
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7 февраля состоялась встреча Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ОДКБ.
Стороны обсудили актуальные вопросы деятельности Организации, ход реализации решений сессии Совета коллективной безопасности, состоявшейся в Минске 23 ноября 2023 года, а также подготовка к предстоящему в июне заседанию СМИД ОДКБ.
"В ходе встречи Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова и Министра иностранных дел Сергея Лаврова большое внимание было уделено вопросам встраивания Коллективного миротворческого потенциала ОДКБ в деятельность ООН по поддержанию мира, текущим результатам по реализации Целевой межгосударственной программы по укреплению участков таджикско-афганской границы, а также демаркации и делимитизации государственной границы Кыргызстана и Таджикистана", - говорится в сообщении.
По завершении встречи сотрудникам МИД России Имангали Тасмагамбетовым были вручены награды Организации Договора о коллективной безопасности.
За весомый вклад в укрепление межпарламентского сотрудничества в формате ОДКБ Сергей Лавров наградил нагрудным знаком Министерства иностранных дел Российской Федерации "За взаимодействие" Ответственного секретаря Парламентской Ассамблеи ОДКБ – руководителя Секретариата Парламентской Ассамблеи ОДКБ Сергея Поспелова.
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