Убийцу четырёхлетнего сына приговорили к пожизненному заключению в Актобе

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актобе вынесли приговор по делу об убийстве четырёхлетнего Данила Ахунова, передаёт BaigeNews.kz.

Отца ребёнка признали виновным по части 3 статьи 99 УК РК – "Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии" и приговорили к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание мужчина будет в учреждении особой безопасности.

"Установлено, что 23 декабря 2022 года Артур Ахунов, находясь с Данилом, из-за капризного поведения сына стал вести себя агрессивно, не управлял эмоциями и с целью убийства нанёс ряд ударов в область головы, лица, живота, от которых ребёнок упал, умер в результате кровоизлияния, перелома височной кости. Далее Ахунов захоронил труп на пустыре. Прокурор просил пожизненное наказание, суд согласился", - сказал судья Бактыгалиев.

Погибший Данил был одним из тройняшек. В 2021 году их мать лишили родительских прав, детей передали в дом ребёнка.

В феврале 2022 года их отец обратился в суд и добился опекунства над детьми. В ноябре он забрал тройняшек домой.

На заседании суда Ахунов утверждал, что в гибели сына виноваты дети. Якобы они роняли брата на пол.