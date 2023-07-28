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Пожизненный срок грозит казахстанцу, обвиняемому в убийстве малолетнего сына
В Актобе предполагаемому убийце родного сына запросили пожизненный срок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Обвиняемый Артур Ахунов продолжает настаивать, что и пальцем не трогал ребёнка. Утверждает, что был напуган и якобы поэтому решил хладнокровно избавиться от тела. Причём в этом, как сегодня выяснилось, Ахунову помогала престарелая мать.
"Когда зашла в квартиру, увидела, что Данил лежит на диване, закрыт одеялом. После спросила у Артура, что он сделал. В ответ последний сказал, что ребёнок холодный, не пришёл в себя, нужно тело спрятать. И попросил помочь её в приказном тоне. После того, как машина уехала, они пошли ещё чуть дальше пешком. Она остановилась, сказала Артуру, что не будет на это смотреть. И сам Артур похоронил тело Данила", — сказал заместитель прокурора Актюбинской области Азамат Кустанов.
Позже от этих показаний женщина отказалась. Но почему её не привлекли как соучастницу, на суде не разъяснили. Информацию о том, что на Ахунова оказывалось давление, прокуроры опровергли. В отношении следователя провели служебную проверку, нарушений не нашли. Гособвинение считает, что Ахунов пытается ввести участников процесса в заблуждение и хочет уйти от ответственности. Накануне он заявил, будто в смерти сына виноваты его младшие брат и сестра. Якобы они неоднократно роняли мальчика на бетонный пол, что и привело к трагедии. Когда прокуроры запросили пожизненный срок, Ахунов растерялся и едва не расплакался. За него всё красноречиво изложил адвокат. Защитник считает, следствие разобралось в деле не до конца, и уверен, что подсудимый не заслуживает такого наказания.
"Почему пожизненно?! За что?! Хорошо, если бы были безупречные документы, досудебное производство, я бы ничего не сказал. Время, место, способ совершения – почему-то этого нет напрочь?! Зато идёт громкое заявление: "Пожалуйста, примите пожизненное заключение". На основании чего?", — заявил адвокат.
Напомним, четырёхлетний Данил Ахунов пропал утром 28 декабря 2022 года. По словам отца, он оставил ребёнка возле подъезда во дворе дома, а сам пошёл за сигаретами. Когда вернулся, сына уже не было. Мальчика искали сотни человек: полиция, волонтёры, Нацгвардия. Малыша нашли с признаками насильственной смерти.
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