Убийство юриста в Алматы: приговор присяжных отменили

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Дело об убийстве юриста в Айман Асановой в Алматы отправили на новое рассмотрение. Приговор мужу женщины, который вынесли присяжные, отменили, передаёт BaigeNews.kz.

"Апелляционной инстанцией Алматинского городского суда отменён приговор с участием присяжных заседателей, которым действия подсудимого Н. были переквалифицированы с умышленного убийства (ст. 99 ч.1 УК) на убийство в состоянии сильного душевного волнения (ст.101 УК)", - сообщили в городском суде.

Оснований для отмены приговора было несколько.

Во-первых, это нарушение порядка выступления в прениях адвоката стороны защиты, который сослался на доказательства, ранее не исследованные судом, что повлекло возобновление судом судебного следствия в нарушение требований закона.

"Во-вторых, перед присяжными поставлены вопросы с использованием специфических юридических терминов, таких как: убийство в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, что не допускается законом", - сообщили в суде.

Также стороной обвинения представлено недопустимое доказательство в виде диска с видеозаписью, который к материалам дела не прилагался, происхождение диска ничем не подтверждалось, вещественными доказательствами такой диск не признавался.

"В апелляционной инстанции запрещено предрешать вопрос о доказанности и недоказанности обвинения, достоверности или недостоверности доказательств, преимущества одних доказательств перед другими, применении судом того или иного уголовного закона и меры назначенного наказания. Суд апелляционной инстанции проверяет соблюдение норм уголовного и процессуального законодательства и на этой основе проверяет законность, обоснованность и справедливость приговора с участием присяжных. Нарушение процессуальных норм послужило основанием для отмены приговора с направлением дела на новое судебное разбирательство", - сообщили в суде.

19 июня присяжные признали алматинца виновным в умышленном убийстве бывшей супруги из-за конфликта, связанного с разделом имущества после развода. Они пришли к выводу, что преступление совершено в состоянии аффекта. Якобы супруга оскорбляла честь и мужское достоинство Н. и угрожала отобрать у него имущество, достала нож и размахивала им. Подсудимый же воспринял слова женщины как тяжкое оскорбление, и, находясь в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), выхватил из её рук нож и нанёс ей удары в область шеи и головы. За это его осудили на полтора года лишения свободы.