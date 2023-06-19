Не смогли разделить имущество: мужчина убил бывшую супругу в Алматы

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Присяжные признали алматинца виновным в умышленном убийстве бывшей супруги из-за конфликта, связанного с разделом имущества после развода, передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассмотрели в СМУС Алматы.

"Присяжными вынесен вердикт о виновности Н. в убийстве в состоянии аффекта. Они пришли к выводу, что между Н. и потерпевшей произошла ссора, в ходе которой последняя стала оскорблять честь и мужское достоинство Н. и угрожала отобрать остальное имущество. При этом А. вынула неустановленный следствием нож и стала им размахивать, прогоняя Н. Подсудимый, восприняв слова А. как тяжкое оскорбление, находясь в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), выхватил из её рук нож и нанёс ей удары в область шеи и головы. Вследствие ранений потерпевшая скончалась в больнице", - сообщили в суде.

По делу имеется заключение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, по которой Н. в момент совершения преступления находился в состоянии физиологического аффекта.

Санкция части 1 статьи 101 УК РК (убийство в состоянии аффекта) предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до трёх лет. В обвинительном акте прокурором указано об отсутствии отягчающих обстоятельств.

"По закону (ст.55 ч.2 УК) при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств, наказание не может превышать одного года шести месяцев лишения свободы (1/2 от 3 лет). Судом присяжных Н. назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы", - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.