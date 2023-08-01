Убийство тренера в Алматы: подозреваемого задержали в Бишкеке

Бишкеке задержали гражданина Казахстана, разыскиваемого по подозрению в убийстве фитнес-тренера в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

31-летнего гражданина А.Б., объявленного в розыск по статье 99 УК РК - "Убийство, совершенное группой лиц", обнаружили в гостинице в Бишкеке.

"По полученным данным, с целью уйти от уголовной ответственности за содеянное гражданин незаконно пересёк границу и скрывался на территории Бишкека. Коллеги из Казахстана обратились в Главное управление уголовного розыска МВД КР с просьбой о содействии в розыске и задержании лица, скрывающегося от органов следствия. Установлено, что задержанный гражданин А.Б. имеет причастность к убийству 28-летнего фитнес-тренера популярного клуба. Он был застрелен ночью 17 июля в Алматы", - сообщили в пресс-службе МВД КР.

После этого управление полиции Наурызбайского района Алматы объявило 31-летнего мужчину в розыск, а специализированный межрайонный следственный суд заочно санкционировал арест.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление.