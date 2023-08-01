  • 1 Августа, 21:36
  • BAIGENEWS

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Убийство тренера в Алматы: подозреваемого задержали в Бишкеке
mvd.gov.kg Сегодня, 21:12
127
Сегодня, 21:12
127
Фото: mvd.gov.kg

Убийство тренера в Алматы: подозреваемого задержали в Бишкеке

Бишкеке задержали гражданина Казахстана, разыскиваемого по подозрению в убийстве фитнес-тренера в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

31-летнего гражданина А.Б., объявленного в розыск по статье 99 УК РК - "Убийство, совершенное группой лиц", обнаружили в гостинице в Бишкеке.

"По полученным данным, с целью уйти от уголовной ответственности за содеянное гражданин незаконно пересёк границу и скрывался на территории Бишкека. Коллеги из Казахстана обратились в Главное управление уголовного розыска МВД КР с просьбой о содействии в розыске и задержании лица, скрывающегося от органов следствия. Установлено, что задержанный гражданин А.Б. имеет причастность к убийству 28-летнего фитнес-тренера популярного клуба. Он был застрелен ночью 17 июля в Алматы", - сообщили в пресс-службе МВД КР.

После этого управление полиции Наурызбайского района Алматы объявило 31-летнего мужчину в розыск, а специализированный межрайонный следственный суд заочно санкционировал арест.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление.

"Задержание, которое проводилось сотрудниками ГУУР МВД КР, прошло быстро, разыскиваемый явно не ожидал увидеть милицию в номере гостиницы. Гражданин Казахстана заключён под стражу", - уточнили в МВД Кыргызстана.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:12
127
Поделитесь:
Наверх