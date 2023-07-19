Фитнес-тренера застрелили в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел.

"Уголовное дело зарегистрировано и расследуется УП Наурызбайского района города Алматы по части 1 статьи 99 УК РК", – говорится в сообщении.

Сообщается, что создана следственно-оперативная группа. Полиция уже установила подозреваемых, принимаются меры к их задержанию.



По предварительным данным, у тренера со своими знакомыми произошел конфликт.