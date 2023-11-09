Убийство Шальновой: полицейских освободили от должностей в Актау

Двоих полицейских освободили от должностей по решению дисциплинарной комиссии в Актау после того, как Управление собственной безопасности расследовало дело по факту превышения ими должностных полномочий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Расследование в отношении полицейских по делу об убийстве и изнасиловании Валерии Шальновой продолжается. Правоохранителей подозревают в превышении должностных полномочий (статья 362 УК РК).

В целях обеспечения полноты, объективности и всесторонности следствия расследование поручено Антикоррупционной службе.

"Одновременно с досудебным расследованием проведена служебная проверка, по результатам которой решением дисциплинарной комиссии ДП Мангистауской области двое полицейских освобождены от занимаемых должностей", - сообщили в Мангистауской областной прокуратуре.

В надзорном ведомстве отметили, что освобождение от занимаемых должностей не означает увольнение сотрудников. Окончательное решение будет принято после того, как Антикор проведёт полную проверку.

Валерия Шальнова была известной в Актау спортсменкой. Девушка несколько лет профессионально занималась рукопашным боем, имела множество наград.

2 июля её тело нашли в районе водозаборного канала МАЭК. Полицейские сообщили, что уголовное дело ведётся по статье 105 УК РК - "Доведение до самоубийства". Позже полиция переквалифицировала дело на статью "Оставление в опасности". А затем расследование стали вести по статье 99 УК РК - "Убийство".

Cестра погибшей Каролина Шальнова записала видеообращение, в котором заявила, что родным не выдают заключение, по этой причине они не могут пригласить независимых экспертов и выяснить настоящую причину смерти 21-летней Валерии.

30 октября правоохранители выступили с заявлением, в котором настаивали на невиновности коллег. Однако сторона потерпевших с этим не согласна. Сестра погибшей заявила, что полиция признала убийство спортсменки только после вмешательства прокуратуры и благодаря общественному резонансу.