Убившим школьницу шантажистам вынесли приговор в Туркестанской области

Громкий судебный процесс по делу об убийстве девятиклассницы Аружан Орынбай завершился в Туркестанской области. На скамье подсудимых - двое жителей села Торткуль, шантажировавших девочку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Подсудимым инкриминировали сразу три статьи: "Вовлечение несовершеннолетней в совершение уголовных правонарушений", "Вымогательство" и "Убийство".

Приговором суда один из подсудимых проведёт в колонии 16 лет, второй отделался условным сроком. Его признали виновным в недонесении о преступлении.

"Подсудимые свою вину частично признали и попросили не назначать им наказание, связанное с лишением свободы. Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями "Вымогательство" и "Убийство" Уголовного кодекса Республики Казахстан, ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Другой подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 434 УК РК и назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и четыре месяца", - сообщил пресс-секретарь Туркестанского областного суда Асет Серикбай

Убийство произошло в апреле. По материалам дела, один из подсудимых переслал полуобнаженное фото Аружан своему приятелю. А тот решился на вымогательство и предложил другу заполучить от школьницы миллион тенге, иначе её откровенная фотография попала бы в Сеть.

Когда друг шантажиста отказался, тот пригрозил, что применит против него силу. В итоге, на последней встрече, в полночь, между шантажистами и жертвой произошла ссора. Девушке нанесли два ножевых ранения, а после сбросили в канал. Тело школьницы нашли в двух километрах от места происшествия.

Приговор суда ещё не вступил в законную силу.