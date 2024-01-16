Убитый в Усть-Каменогорске мужчина оказался известным спортсменом
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Выяснилась личность мужчины, которого застрелили у подъезда многоэтажого дома в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщалось, что убийство произошло 13 января. Прохожие сообщили о найденном возле дома трупе.
Убитый мужчина — именитый спортсмен Эльёр Юнусметов, ему было 34 года, сообщает телеканал КТК.
Он — чемпион Евразии по боевому искусству жекпе-жек, мастер спорта по кикбоксингу, кудо и ММА.
Убийство попало в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как неизвестный подходит к Эльёру и стреляет в него практически в упор. Спортсмен падает после первого выстрела, последовал второй выстрел. Потом киллер бьёт жертву прикладом ружья, садится в машину и уезжает. Есть информация, что нападавшего задержали на окраине города уже через 10 минут после того, как поступил вызов.
В социальных сетях пишут, что поводом для расправы стала ревность. Официально о версиях пока не говорят. Известно, что у чемпиона остались жена и маленький ребёнок.
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