Мужчину застрелили возле подъезда в Усть-Каменогорске

Рядом с подъездом в одной из многоэтажек Усть-Каменогорска полицейские обнаружили труп с огнестрельным ранением, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО, стрелявший задержан.

"Тревожный звонок поступил на канал "102" областного центра 13 января. Звонивший сообщил, что возле одного из подъездов лежит мужчина в крови. По приезду обнаружен труп. Предварительно мужчина скончался от огнестрельного ранения. По данному факту незамедлительно ориентированы патрульные наряды, которыми в течение 10 минут подозреваемый был задержан. По данному факту начато досудебное расследование по статье — убийство (99 УК РК). Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", — сообщили в департаменте полиции.

В ведомстве уточнили, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.