Убила дочь и спрыгнула с колеса обозрения: появились подробности трагедии в Алматы

Женщину, спрыгнувшую с кабинки колеса обозрения в парке Горького в Алматы, подозревают в убийстве своей дочери, передаёт BaigeNews.kz.

В департаменте полиции Алматинской области подтвердили смерть ребёнка. И сообщили, что мать, погибшая на месте происшествия в парке Алматы, жила в Илийском районе.

"По факту гибели малолетней проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – сообщили в полиции.

Сообщалось, что по факту суицида женщины в парке Горького в Алматы возбуждено уголовное дело.