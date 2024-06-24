Убила дочь и спрыгнула с колеса обозрения: появились подробности трагедии в Алматы
Вчера, 23:39
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Вчера, 23:39Вчера, 23:39
96Фото: BaigeNews.kz
Женщину, спрыгнувшую с кабинки колеса обозрения в парке Горького в Алматы, подозревают в убийстве своей дочери, передаёт BaigeNews.kz.
В департаменте полиции Алматинской области подтвердили смерть ребёнка. И сообщили, что мать, погибшая на месте происшествия в парке Алматы, жила в Илийском районе.
"По факту гибели малолетней проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – сообщили в полиции.
Сообщалось, что по факту суицида женщины в парке Горького в Алматы возбуждено уголовное дело.
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