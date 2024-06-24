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Убила дочь и спрыгнула с колеса обозрения: появились подробности трагедии в Алматы

Вчера, 23:39
АВТОР
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BaigeNews.kz Вчера, 23:39
Вчера, 23:39
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Фото: BaigeNews.kz

Женщину, спрыгнувшую с кабинки колеса обозрения в парке Горького в Алматы, подозревают в убийстве своей дочери, передаёт BaigeNews.kz.

В департаменте полиции Алматинской области подтвердили смерть ребёнка. И сообщили, что мать, погибшая на месте происшествия в парке Алматы, жила в Илийском районе. 

"По факту гибели малолетней проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – сообщили в полиции.

Сообщалось, что по факту суицида женщины в парке Горького в Алматы возбуждено уголовное дело.

 

 

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