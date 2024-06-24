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Девушка упала с колеса обозрения и разбилась насмерть в Алматы

Сегодня, 18:06
АВТОР
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открытые источники Сегодня, 18:06
Сегодня, 18:06
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Фото: открытые источники

В соцсетях распространяется информация о том, что сегодня в парке Горького, девушка выпала со смотрового колеса обозрения и разбилась насмерть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП города Алматы.

В полиции отметили, что это не был несчастный случай. 

“По факту самоубийства возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются”, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

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