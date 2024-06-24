Девушка упала с колеса обозрения и разбилась насмерть в Алматы
Сегодня, 18:06
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:06Сегодня, 18:06
218Фото: открытые источники
В соцсетях распространяется информация о том, что сегодня в парке Горького, девушка выпала со смотрового колеса обозрения и разбилась насмерть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП города Алматы.
В полиции отметили, что это не был несчастный случай.
“По факту самоубийства возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются”, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.
Самое читаемое
- Массовое отравление детей в Бурабае: главсанврач рассказала подробности
- Теракт в Дагестане: 9 человек погибли, 25 ранены
- Убойным нокаутом завершился бой "Дагестанского казаха" в Саудовской Аравии
- Токаев выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане
- Крушение лодки: 34 человека погибли у берегов Италии