Девушка упала с колеса обозрения и разбилась насмерть в Алматы

В соцсетях распространяется информация о том, что сегодня в парке Горького, девушка выпала со смотрового колеса обозрения и разбилась насмерть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП города Алматы.

В полиции отметили, что это не был несчастный случай.