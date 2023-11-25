Уберечь памятники от вандалов призывают активисты со всего Казахстана

Масштабную акцию по сохранению исторического, культурного и природного наследия Казахстана от вандализма организовали члены молодёжного крыла "Жастар Рухы" партии "AMANAT", передаёт BaigeNews.kz.

Активисты приступили к уборке зданий внутри города, автобусных остановок, подъездов многоэтажек, детских площадок.

"Только недавно в Алматы вандалы повредили памятник знаменитого фигуриста, спортсмена Дениса Тена, который ушел от нас в юном возрасте. Мы поставили перед собой цель сократить количество таких случаев, поэтому решили так же заняться уборкой памятников в городах", — говорит волонтер из Алматы Жубатай Ансаган.

Активисты молодёжного крыла по борьбе с вандализмом очистили подземный переход для пешеходов в Павлодаре и Атырау, Абайская молодежь очистила территорию исторического памятника "Кушикбай" от мусора. Активисты Костаная и Петропавловска призывают жителей города бороться с вандализмом посредством распространения информационных материалов.

Также провели масштабную очистку в подъезде многоэтажных домов города Актау, памятника Покорителям космоса в Жезказгане, Кабан батыра в микрорайоне области Жетысу, исторический комплекс "Четыре озера" в городе Тараз.

Стоит отметить, что в ходе акции по защите историко-культурных мест и памятников Казахстана от вандализма были очищены петроглифы "Тамгалы тас", ущелье "Акбаур", памятники Ш.Кудайбердиулы, С. Сейфуллина, Богенбай батыра, Кенесары хана, мавзолей "Тектурмас", ущелье "Ыбыкты сай", Курган возле мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауии другие.