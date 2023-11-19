У резиденции Нетаньяху собрались толпы протестующих

Толпы демонстрантов собрались на акцию протеста возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии, требуя его отставки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает израильское новостное издание Yedioth Ahronoth, протестующие возложили на Нетаньяху и его правительство ответственность за кризис с заложниками, захваченными боевиками радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября. Демонстранты размахивали израильскими флагами и показывали фотографии похищенных радикалами людей. "Вы виноваты, сколько еще крови должно пролиться? Всем ясно, что виноват Нетаньяху", "Биби, время истекает - народ требует освобождения заложников. Уйди в отставку, чем еще нам придется пожертвовать?" — гласили плакаты в руках собравшихся на акцию, отмечает газета.

По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек. Большинство из них — граждане Израиля, в том числе некоторые с двойным гражданством, являющиеся также гражданами США, Германии и других стран. Около 35 человек — иностранцы, не являющиеся гражданами Израиля, большинство из них — граждане Таиланда, работавшие в Израиле.