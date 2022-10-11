"У нас нет цели сделать из человека овощ". Гость "2022" развеяла мифы о психиатрах

В Казахстане зарегистрировано больше 300 тысяч людей с психическими расстройствами. Этой цифрой поделилась гость проекта BaigeNews.kz "2022" — практикующий врач-психиатр, психотерапевт Алима Канкулова.

"Триста тысяч — это те, кому официально поставили диагноз. Неофициально эту цифру можно спокойно умножить на 10. Ежегодно регистрируется около 9-10 тысяч пациентов, которые обращаются с психическими расстройствами. Ну и число, конечно, возрастает", — сказала Алима Канкулова.

Из-за сложной геополитической обстановки и ситуации в мире, по словам доктора, увеличилось число людей с повышенной тревожностью.

"И в связи с этим обращения к психиатрам выросли. Люди на самом деле переживают. Иногда у них бывают необоснованные страхи, которые они не могут регулировать. И поэтому начинаются у них различные проблемы, вплоть до того, что они не могут выйти из дома, потому что боятся. Некоторые из них обращаются к психиатрам. Возросло число фактов расстройств тревожно-депрессивного характера", — отметила она.

Это в основном пациенты, которые не состоят на учёте, но обращаются к врачу.

"Хотелось бы отметить одну проблему. Люди, которые страдают тревожно-депрессивным расстройством, боятся приходить к психиатру, думают, что их поставят на учёт, назначат какие-то нейролептики, или говорят: "Я что псих что ли". Хочу уверить, что сейчас ничего без согласия пациента не делается. Человек сам должен понимать, что ему нужна квалифицированная помощь, лечение. И если он не будет лечиться, то его симптомы будут усугубляться. Важно вовремя начать лечение, чтобы процесс не пошёл дальше, и состояние не усугубилось. Если вы обратились вовремя к специалисту, это состояние лечится и довольно успешно. Потому что есть хорошие преператы, которые эффективны", - сказала гость проекта.

Она добавила, что людей с тревожно-депрессивным расстройством не госпитализируют в острые отделения. Им назначают антидепрессанты, вокруг которых тоже есть свои мифы.

"И у него (пациента. — Авт.) есть ошибочное понимание, что он будет как овощ, сформируется зависимость. "Я не смогу ничего делать, вы меня поставите на учёт". Это ошибка. Очень современные препараты, они хорошо справляются с поставленными задачами. Для каждого случая есть определённый препарат. Это не так, что под одну гребёнку всем одинаковые препараты назначаем. Пациенты, которые состоят на учёте, получают препараты абсолютно бесплатно", — сказала Алима Канкулова.

Страшилками она назвала и представления многих людей о психиатрических клиниках, где пациенты находятся на стационарном лечении.

"Нет задачи, чтобы человек был овощем. Это страшилки. Назначается лечение в соответствии с симптомами. Никто просто так ни одной таблетки не назначает без причины. Есть протоколы, по которым мы лечим. Пациент же в конце концов выписывается из стационара, не находится же там пожизненно. Поэтому наша задача снять острый период этого заболевания", — отметила Алима Канкулова.

Врач также рассказала, при каких симптомах человеку стоит задуматься о записи на приём к психиатру, психотерапевту.

"Если снижается работоспособность, настроение, нарушается сон, человек не может выполнить поставленные задачи, и начинаются проблемы в жизни, на работе. Тебе говорят, что нужно собраться, а ты не можешь. Нет ни сил, ни желания делать какие-то движения. Если ты не можешь встать и умыться, привести себя в порядок. И нет желания ни с кем общаться. Вас ничего не радует. Вообще есть критерий: если нарушается сон, человек не спит — точно нужно идти к психиатру. У меня приходят пациенты, которые год-два не спят. Я говорю про биологический ритм сна. Человек должен спать ночью. Днём — это абсолютно не считается. Потому что нервная система отдыхает, когда наступает закат. Или когда вы много спите. Ложитесь рано, целый день провалялись, встать не можете. Тогда уже стоит обратиться к психиатрам", — сказала Алима Канкулова.

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