У нас не хватает системы раннего предупреждения бедствий - Токаев

Учитывая сложную паводковую ситуацию в ряде регионов страны, в целях экономии бюджетных средств, глава государства дал поручение правительству, центральным государственным и местным исполнительным органам отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий, передаёт BaigeNews.

"Я отменил крупный международный форум, чтобы сэкономить средства. Мы сократим расходы Всемирных игр кочевников. Отменить такое мероприятие уже невозможно, но бюджет будет значительно сокращен. Кроме того, будет сокращен бюджет проведения и участия нашей страны во Всемирной выставке в Токио", – сказал глава государства.

Президент указал на необходимость извлечения уроков всеми государственными органами от последствий паводков.