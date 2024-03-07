У нас не говорят, ты женщина, не поднимай тяжелое: девушка-спасатель рассказала о реалиях работы
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Спасатель Аягоз Кужанбаева работает в оперативно-спасательном отряде ДЧС Западно-Казахстанской области. Девушка – одна из немногих представительниц "слабого" пола, которая наравне с мужчинами участвует в ликвидации ЧС, патрулирует водоёмы, спасает людей из снежных завалов. Накануне 8 марта Аягоз рассказала корреспонденту BaigeNews.kz о сложностях и прелестях своей работы.
Аягоз Кужанбаева не мечтала стать спасателем с детства, а в профессию пришла по воле случая. В 2015 году обладательница двух дипломов – экономического и специалиста нефтегазовой промышленности - решила устроиться бухгалтером в департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области. Как раз в это время проходили соревнования среди спасателей, и команде ДЧС ЗКО не хватало девушки. Аягоз, которая хорошо бегала и занималась спортом, предложили временно побыть спасателем и поучаствовать в составе команды в соревнованиях. Соревнования закончились, Аягоз осталась в профессии: в должности спасателя она работает уже более восьми лет. Девушка признаётся, что не представляет себя ни в какой другой сфере. Волевой и мужественный характер нашей героини и воспитание, которое Аягоз получила от своего отца, вкупе помогают ей в работе.
"В семье нас двое детей – я и сестрёнка. Так получилось, что обе работаем в этой сфере – я – спасатель, она – пожарный. Наверное, в первую очередь, здесь роль сыграло воспитание. Нам не говорили: "Вы - девочки, сидите дома, знайте своё место". Отец нас воспитывал свободно, ни в чём не ограничивая. Наоборот, учил постоять за себя, ни от кого не зависеть. Он рано научил меня водить машину. Научил всему, чему мог научить сыновей", - рассказала Аягоз.
Работа у спасателя Кужанбаевой сложная. В основном это оказание помощи при дорожно-транспортных происшествиях, патрулирование водоёмов, бывают выезды и на различные ЧС бытового характера. За её плечами – участие в более чем 300 поисково-спасательных операциях.
"Я в составе смены выезжаю на разные вызовы. Я являюсь парамедиком, могу оказать первую доврачебную помощь в любых чрезвычайных ситуациях. Например, людям после ДТП могу сделать перевязку или вывести из шокового состояния. В Западно-Казахстанской области много водоёмов. Летом в составе спасателей я также выезжаю на патрулирование", - рассказала девушка.
Аягоз вспоминает свой первый опыт спасения людей. В 2016 году зимой у спасателей был выезд за пределы города. Двое детей 7 и 9 лет вышли погулять и не вернулись. Они потеряли ориентир и не нашли дорогу домой. Спасатели быстро нашли детей и благополучно доставили их родителям. Аягоз до сих пор помнит, в каком шоковом состоянии пребывали тогда дети, как они тряслись от холода, и какой тёплой и трогательной была их встреча с родителями. Та благодарность, с которой родители провожали спасателей, также надолго запомнилась Аягоз. Именно эта искренняя благодарность дала понять начинающему сотруднику ДЧС, что она выбрала правильный путь.
И сегодня чаще всего Аягоз приходится спасать именно детей.
Был случай, когда двухлетний ребёнок зажал руку в одной популярной китайской игрушке. Родители от незнания сильно тянули руку ребёнка, в результате она у него сильно опухла и уже, казалось, невозможным вытащить её. В таких случаях спасатели с помощью специальных инструментов – щипцов, резаков – освобождают части тела.
Однако здесь есть свои нюансы. Маленькие дети могут испугаться, заплакать и помешать процессу. Панике могут податься и сами родители. В такой ситуации спасателю нужно быть ещё и психологом. По словам Аягоз, спасательную операцию надо начинать с того, чтобы успокоить ребёнка и его родителей.
"Моя миссия заключается в том, чтобы в первую очередь успокоить людей. У нас есть психолог, но он не всегда выезжает на вызовы. Мы тоже проходим психологическую подготовку. Главное в таких ситуациях не молчать. Потому что молчание начинает угнетать человека", - рассказывает девушка-спасатель.
Один из случаев, когда пострадавшей в первую очередь была необходима психологическая помощь, случился в прошлом году. Тогда пожилая женщина упала в домашний погреб.
"Погреб достаточно глубокий, два метра где-то. Соседи обнаружили, что её долгое время нет дома, и вызвали спасателей. Мы приехали, обнаружили её в погребе. У неё было шоковое состояние и паническая атака. Подскочило давление, она не контролировала себя. Она очень сильно дрожала. Когда спасатели спустились и хотели поднять её, она начала сопротивляться и не давала себя поднять. Я спустилась, и начала с ней спокойно разговаривать, объяснять ей, что нужно успокоиться, надо подниматься наверх. Там внизу мы с ней проговорили 45 минут. Только после этого она успокоилась. Начала доверять мне. Почему-то дети и пожилые люди больше доверяют женщинам. Позже она рассказала, что испугалась, что никто её не найдёт в этом погребе и она останется там умирать", - вспоминает случай Аягоз.
Иногда, по словам девушки, бывают совсем немыслимые ситуации. Люди застревают в оконных проёмах, батареях, мебели. Кажется, что это невозможно. Но благодаря своей профессии Аягоз поняла, что в жизни возможны разные ситуации.
Также часто спасателей вызывают на вскрытие дверей. Часто взрослые оставляют маленьких детей одних дома, думая, что быстро сбегают в магазин – туда и обратно. Но дверь предательски захлопывается, а родитель в недоумении остаётся по ту сторону железной преграды. Или бывает, газ остался включённым, а замок заклинило. Здесь, по словам Аягоз, нет места промедлению, важна каждая секунда.
Спасатели приходят на помощь застрявшим в лифтах. В сезон шашлыков и рыбалки часто теряются люди. В зимний период случаются снежные заносы, застревают в дороге. Летом – купание в необорудованных местах. Одним словом, горячий сезон у спасателей – круглый год.
Аягоз Кужанбаева не перестаёт спасать людей и в свободное от работы время. У девушки, как говорится, намётан глаз, и она сразу видит, кто нуждается в помощи. Один из таких случаев произошёл, когда она с мужем во время отпуска ехали в родной посёлок. По дороге вдалеке от населённых пунктов они увидели припаркованную в роще машину. Внутреннее чувство подсказало Аягоз, что надо остановиться. Кое-как уговорив мужа остановиться, они узнали, что автомобиль неисправен, а внутри находится болеющий ребёнок. Ситуация усугублялась тем, что на улице стояла 30-градусная жара. Машина без кондиционера. Было видно, что у ребёнка уже началось обезвоживание.
"Я предложила отвезти ребёнка в ближайшую больницу. Отец мальчика в силу своих религиозных взглядов отказался от нашей помощи. Тогда я ему открыто сказала: "Сейчас из-за твоих взглядов может умереть ребёнок". Тогда только он прислушался ко мне и отправил жену и сына с нами. Мы отвезли их в больницу в ближайшем посёлке. Выяснилось, что у ребёнка было отравление, обезвоживание и предобморочное состояние. Его выписали только через 15-20 дней. Через месяц мама мальчика позвонила и поблагодарила меня, сказала, что, если бы не наша помощь, всё могло закончиться трагедией", - рассказала Аягоз.
В работе у Аягоз, как у представительницы слабого пола, нет никаких привилегий. Она выполняют ту же работу, что и мужчины-спасатели. Ко всем в отряде одинаковое отношение.
"У нас не говорят, ты женщина, не поднимай тяжелое, или не поедешь на вызов. Но, с другой стороны, мы как одна семья, мужчины-спасатели стали для меня родными братьями и братишками. Мы едим из одной тарелки одной ложки. В одном УАЗе куда только не ездили. Мы больше семья, чем коллеги. У нас нет текучки кадров. Наши водолазы работают здесь годами, с окончания учёбы. Я тоже не вижу себя в других отраслях. Это моё", - утверждает девушка.
Также она отметила, что в этой профессии есть свои плюсы и свои минусы. В основном, больше положительных сторон. Это – работа с людьми, спасение, постоянное общение, разные жизненные ситуации. Конечно, бывают трудности. Вызовы могут быть в два часа ночи, в паводковые периоды по полмесяца, порой месяцами спасателей не бывает дома. В летний период с 8 утра до 9 вечера приходится дежурить на водоёмах.
Мы спросили у Аягоз, как её семья относится к этому. Ответ был незамедлительным – понимают и более того поддерживают.
"Когда я пришла на эту работу, мы с мужем были в браке всего месяц. В то время я была дерзкая, мужа не слушала, просто поставила его в известность, что буду работать, что для меня важна карьера. Единственное, что он тогда сказал: "Давай поработай, посмотрим". Не возражал, в первую очередь. Потом, когда работаешь в этой сфере, понимаешь, что всё это не зря. Семья тоже потихонечку начинает понимать. Они понимают, что если тебя нет дома, значит, ты кого-то спасаешь. С уважением относятся к моей работе. Большую помощь оказывают мои родители, которые помогают в воспитании детей", - поделилась Аягоз.
У Аягоз два сына четырёх и семи лет. Спасатель рассказывает, что не сидела с ними подолгу в декретном отпуске.
"Когда первому было семь месяцев, я уже была в строю. Второму было год, когда я вышла на работу. Они уже с рождения видят, что я хожу в форме. Они к этому относятся как к обыденному делу. Знают, что я спасатель. Но спасателями быть не хотят. Старший профессионально занимается футболом, а младшему ещё рано об этом думать. Но я никому из них не буду навязывать своё мнение. Захочет стать спасателем, не захочет, это их право", - считает девушка.
Напоследок, она обратилась к девушкам, которые мечтают работать в МЧС. По её словам, прежде чем идти в спасатели, нужно пройти хорошую психологическую подготовку.
"Очень много трагических выездов бывает. Однажды девушка родила здорового ребёнка, крупного, 4,5 килограмма, и оставила его в уличном туалете. Ребёнок два часа плакал и замёрз. Соседи обратились в службу 112. Мы обнаружили труп ребёнка. Было очень тяжело это пережить. Нужна хорошая психологическая подготовка, нужно быть к этому готовой", - сказала Аягоз.
Безусловным залогом успеха в любой профессии, а в работе спасателей особенно, является поддержка семьи. Если не поддерживает семья, то ничего не получится, вся работа пойдёт насмарку.
"Я не скажу, что эта работа тяжёлая. Но здесь надо быть готовой ко всему: бессонные ночи, маленькая зарплата, длительные командировки. Когда я пришла сюда, зарплата была всего 50 тысяч. Надо, наверное, на всю голову быть патриотом. Я в школе и в университете была на всю голову патриотом и сейчас такой остаюсь", - отметила Аягоз Кужанбаевой.
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