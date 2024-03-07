У нас не говорят, ты женщина, не поднимай тяжелое: девушка-спасатель рассказала о реалиях работы

Спасатель Аягоз Кужанбаева работает в оперативно-спасательном отряде ДЧС Западно-Казахстанской области. Девушка – одна из немногих представительниц "слабого" пола, которая наравне с мужчинами участвует в ликвидации ЧС, патрулирует водоёмы, спасает людей из снежных завалов. Накануне 8 марта Аягоз рассказала корреспонденту BaigeNews.kz о сложностях и прелестях своей работы.

Аягоз Кужанбаева не мечтала стать спасателем с детства, а в профессию пришла по воле случая. В 2015 году обладательница двух дипломов – экономического и специалиста нефтегазовой промышленности - решила устроиться бухгалтером в департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области. Как раз в это время проходили соревнования среди спасателей, и команде ДЧС ЗКО не хватало девушки. Аягоз, которая хорошо бегала и занималась спортом, предложили временно побыть спасателем и поучаствовать в составе команды в соревнованиях. Соревнования закончились, Аягоз осталась в профессии: в должности спасателя она работает уже более восьми лет. Девушка признаётся, что не представляет себя ни в какой другой сфере. Волевой и мужественный характер нашей героини и воспитание, которое Аягоз получила от своего отца, вкупе помогают ей в работе.

"В семье нас двое детей – я и сестрёнка. Так получилось, что обе работаем в этой сфере – я – спасатель, она – пожарный. Наверное, в первую очередь, здесь роль сыграло воспитание. Нам не говорили: "Вы - девочки, сидите дома, знайте своё место". Отец нас воспитывал свободно, ни в чём не ограничивая. Наоборот, учил постоять за себя, ни от кого не зависеть. Он рано научил меня водить машину. Научил всему, чему мог научить сыновей", - рассказала Аягоз.

Работа у спасателя Кужанбаевой сложная. В основном это оказание помощи при дорожно-транспортных происшествиях, патрулирование водоёмов, бывают выезды и на различные ЧС бытового характера. За её плечами – участие в более чем 300 поисково-спасательных операциях.

"Я в составе смены выезжаю на разные вызовы. Я являюсь парамедиком, могу оказать первую доврачебную помощь в любых чрезвычайных ситуациях. Например, людям после ДТП могу сделать перевязку или вывести из шокового состояния. В Западно-Казахстанской области много водоёмов. Летом в составе спасателей я также выезжаю на патрулирование", - рассказала девушка.

Аягоз вспоминает свой первый опыт спасения людей. В 2016 году зимой у спасателей был выезд за пределы города. Двое детей 7 и 9 лет вышли погулять и не вернулись. Они потеряли ориентир и не нашли дорогу домой. Спасатели быстро нашли детей и благополучно доставили их родителям. Аягоз до сих пор помнит, в каком шоковом состоянии пребывали тогда дети, как они тряслись от холода, и какой тёплой и трогательной была их встреча с родителями. Та благодарность, с которой родители провожали спасателей, также надолго запомнилась Аягоз. Именно эта искренняя благодарность дала понять начинающему сотруднику ДЧС, что она выбрала правильный путь.

И сегодня чаще всего Аягоз приходится спасать именно детей.

Был случай, когда двухлетний ребёнок зажал руку в одной популярной китайской игрушке. Родители от незнания сильно тянули руку ребёнка, в результате она у него сильно опухла и уже, казалось, невозможным вытащить её. В таких случаях спасатели с помощью специальных инструментов – щипцов, резаков – освобождают части тела.

Однако здесь есть свои нюансы. Маленькие дети могут испугаться, заплакать и помешать процессу. Панике могут податься и сами родители. В такой ситуации спасателю нужно быть ещё и психологом. По словам Аягоз, спасательную операцию надо начинать с того, чтобы успокоить ребёнка и его родителей.

"Моя миссия заключается в том, чтобы в первую очередь успокоить людей. У нас есть психолог, но он не всегда выезжает на вызовы. Мы тоже проходим психологическую подготовку. Главное в таких ситуациях не молчать. Потому что молчание начинает угнетать человека", - рассказывает девушка-спасатель.

Один из случаев, когда пострадавшей в первую очередь была необходима психологическая помощь, случился в прошлом году. Тогда пожилая женщина упала в домашний погреб.

"Погреб достаточно глубокий, два метра где-то. Соседи обнаружили, что её долгое время нет дома, и вызвали спасателей. Мы приехали, обнаружили её в погребе. У неё было шоковое состояние и паническая атака. Подскочило давление, она не контролировала себя. Она очень сильно дрожала. Когда спасатели спустились и хотели поднять её, она начала сопротивляться и не давала себя поднять. Я спустилась, и начала с ней спокойно разговаривать, объяснять ей, что нужно успокоиться, надо подниматься наверх. Там внизу мы с ней проговорили 45 минут. Только после этого она успокоилась. Начала доверять мне. Почему-то дети и пожилые люди больше доверяют женщинам. Позже она рассказала, что испугалась, что никто её не найдёт в этом погребе и она останется там умирать", - вспоминает случай Аягоз.

Иногда, по словам девушки, бывают совсем немыслимые ситуации. Люди застревают в оконных проёмах, батареях, мебели. Кажется, что это невозможно. Но благодаря своей профессии Аягоз поняла, что в жизни возможны разные ситуации.

Также часто спасателей вызывают на вскрытие дверей. Часто взрослые оставляют маленьких детей одних дома, думая, что быстро сбегают в магазин – туда и обратно. Но дверь предательски захлопывается, а родитель в недоумении остаётся по ту сторону железной преграды. Или бывает, газ остался включённым, а замок заклинило. Здесь, по словам Аягоз, нет места промедлению, важна каждая секунда.

Спасатели приходят на помощь застрявшим в лифтах. В сезон шашлыков и рыбалки часто теряются люди. В зимний период случаются снежные заносы, застревают в дороге. Летом – купание в необорудованных местах. Одним словом, горячий сезон у спасателей – круглый год.

Аягоз Кужанбаева не перестаёт спасать людей и в свободное от работы время. У девушки, как говорится, намётан глаз, и она сразу видит, кто нуждается в помощи. Один из таких случаев произошёл, когда она с мужем во время отпуска ехали в родной посёлок. По дороге вдалеке от населённых пунктов они увидели припаркованную в роще машину. Внутреннее чувство подсказало Аягоз, что надо остановиться. Кое-как уговорив мужа остановиться, они узнали, что автомобиль неисправен, а внутри находится болеющий ребёнок. Ситуация усугублялась тем, что на улице стояла 30-градусная жара. Машина без кондиционера. Было видно, что у ребёнка уже началось обезвоживание.

"Я предложила отвезти ребёнка в ближайшую больницу. Отец мальчика в силу своих религиозных взглядов отказался от нашей помощи. Тогда я ему открыто сказала: "Сейчас из-за твоих взглядов может умереть ребёнок". Тогда только он прислушался ко мне и отправил жену и сына с нами. Мы отвезли их в больницу в ближайшем посёлке. Выяснилось, что у ребёнка было отравление, обезвоживание и предобморочное состояние. Его выписали только через 15-20 дней. Через месяц мама мальчика позвонила и поблагодарила меня, сказала, что, если бы не наша помощь, всё могло закончиться трагедией", - рассказала Аягоз.

В работе у Аягоз, как у представительницы слабого пола, нет никаких привилегий. Она выполняют ту же работу, что и мужчины-спасатели. Ко всем в отряде одинаковое отношение.

"У нас не говорят, ты женщина, не поднимай тяжелое, или не поедешь на вызов. Но, с другой стороны, мы как одна семья, мужчины-спасатели стали для меня родными братьями и братишками. Мы едим из одной тарелки одной ложки. В одном УАЗе куда только не ездили. Мы больше семья, чем коллеги. У нас нет текучки кадров. Наши водолазы работают здесь годами, с окончания учёбы. Я тоже не вижу себя в других отраслях. Это моё", - утверждает девушка.

Также она отметила, что в этой профессии есть свои плюсы и свои минусы. В основном, больше положительных сторон. Это – работа с людьми, спасение, постоянное общение, разные жизненные ситуации. Конечно, бывают трудности. Вызовы могут быть в два часа ночи, в паводковые периоды по полмесяца, порой месяцами спасателей не бывает дома. В летний период с 8 утра до 9 вечера приходится дежурить на водоёмах.

Мы спросили у Аягоз, как её семья относится к этому. Ответ был незамедлительным – понимают и более того поддерживают.

"Когда я пришла на эту работу, мы с мужем были в браке всего месяц. В то время я была дерзкая, мужа не слушала, просто поставила его в известность, что буду работать, что для меня важна карьера. Единственное, что он тогда сказал: "Давай поработай, посмотрим". Не возражал, в первую очередь. Потом, когда работаешь в этой сфере, понимаешь, что всё это не зря. Семья тоже потихонечку начинает понимать. Они понимают, что если тебя нет дома, значит, ты кого-то спасаешь. С уважением относятся к моей работе. Большую помощь оказывают мои родители, которые помогают в воспитании детей", - поделилась Аягоз.

У Аягоз два сына четырёх и семи лет. Спасатель рассказывает, что не сидела с ними подолгу в декретном отпуске.

"Когда первому было семь месяцев, я уже была в строю. Второму было год, когда я вышла на работу. Они уже с рождения видят, что я хожу в форме. Они к этому относятся как к обыденному делу. Знают, что я спасатель. Но спасателями быть не хотят. Старший профессионально занимается футболом, а младшему ещё рано об этом думать. Но я никому из них не буду навязывать своё мнение. Захочет стать спасателем, не захочет, это их право", - считает девушка.

Напоследок, она обратилась к девушкам, которые мечтают работать в МЧС. По её словам, прежде чем идти в спасатели, нужно пройти хорошую психологическую подготовку.

"Очень много трагических выездов бывает. Однажды девушка родила здорового ребёнка, крупного, 4,5 килограмма, и оставила его в уличном туалете. Ребёнок два часа плакал и замёрз. Соседи обратились в службу 112. Мы обнаружили труп ребёнка. Было очень тяжело это пережить. Нужна хорошая психологическая подготовка, нужно быть к этому готовой", - сказала Аягоз.

Безусловным залогом успеха в любой профессии, а в работе спасателей особенно, является поддержка семьи. Если не поддерживает семья, то ничего не получится, вся работа пойдёт насмарку.