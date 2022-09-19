У МВД закончились деньги для выкупа оружия у населения

Фото: КНБ РК

В Казахстане освоили все деньги, выделенные на акцию по выкупу незаконно хранящегося оружия у населения. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел Казахстана Шугыла Турлыбек на брифинге в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с освоением выделенных денежных средств акция по республики приостановлена, кроме Актюбинской и Туркестанской областей", - сказала Турлыбек.

В 2022 году акция стартовала 25 апреля, на эти цели из республиканского бюджета было выделено 88,7 миллиона тенге. С начала акции более тысячи казахстанцев добровольно сдали 1 332 единицы огнестрельного оружия и порядка 10 тысяч штук патронов к нарезному оружию.

В Министерстве отметили, что мероприятия по выкупу у населения предметов вооружения проводятся с 2008 года, с этого времени гражданами добровольно сдано более 54 тысяч единиц огнестрельного оружия и более двух миллионов патронов к нарезному оружию, населению выплатили 1,8 миллиарда тенге.

Об эффективности принимаемых мер свидетельствует снижение количества преступлений вдвое, совершённых за последние пять лет с применением огнестрельного оружия, заключила Шугыла Турлыбек.