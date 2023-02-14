У министра нацэкономики РК появился советник по женскому предпринимательству

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Ляззат Рамазанова назначена внештатным советником министра нацэкономики РК по вопросам женского предпринимательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Рамазанова родилась 17 июля 1973 года в Южно-Казахстанской области. Окончила Казахский государственный университет мировых языков в Алматы, Казахскую государственную юридическую академию в Астане.

Трудовую деятельность начала в банковской системе.

С 1995 по 1998 годы работала в генеральном консульстве Казахстана во Франкфурте-на-Майне. С 1998 по 1999 годы - атташе департамента администрации и контроля, пресс-атташе Министерства иностранных дел РК.

С 1999 по 2002 годы - консультант в секретариате министра финансов. После стала начальником отдела департамента международных финансовых отношений Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

С 2003 по 2005 годы - генеральный директор ТОО "Dala tour".

С 2006 по 2007 годы - руководитель аппарата Министерства финансов РК.

После занимала должность зампредседателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Минфина.

С 2008 по 2009 годы - замначальника инспекции финансового контроля по Алматинской области КФК Министерства финансов РК.

С 2011 по 2013 годы - директор департамента планирования, анализа исполнения и оценки реализации бюджетных программ в сфере обороны, правоохранительной системы и государственных органов Минфина.

С 2013 по 2019 годы - руководитель секретариата председателя президиума НПП РК "Атамекен".

С 2015-го - председатель Совета деловых женщин НПП РК "Атамекен".

В 2019-м была членом правления, зампредседателя правления НПП РК "Атамекен".

С октября 2019 года вошла в состав президиума НПП РК "Атамекен".

С ноября 2019 года является председателем Совета Казахстанской Ассоциации региональных экологических инициатив ECOJER.

С мая 2020-го по май 2022-го - председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики.

Была депутатом мажилиса седьмого созыва, член комитета по социально-культурному развитию.