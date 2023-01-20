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  • У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат
parlam.kz Сегодня, 09:35
759
Сегодня, 09:35
759
Фото: parlam.kz

У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат

Центральная избирательная комиссия лишила мандата мажилисмена Азамата Абильдаева депутатского мандата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт комиссии. Его исключили из партии "Ақ жол" после высказывания о поддержке Владимира Путина и вторжения России в Украину.

Об утрате Абильдаевым полномочий депутата указано в постановлении ЦИК. 

"В связи с принятием постановления Национального Совета Общественного объединения "Демократическая партия Казахстана "Ақ жол" №1 от 19 января 2023 года признать утрату Абильдаевым Азаматом Рахатовичем полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан", — говорится в сообщении.

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#ЦИК #депутаты #Мажилис #Ак жол
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:35
759
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