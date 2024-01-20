У казахстанки исчезли со счетов 11 млн тенге после звонка лже-сотрудника банка

У жительницы Карагандинской области сняли с карточного счёта и депозита 11 миллионов тенге вместо обещанного участия "в программе по увеличению ставок по депозитам", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда региона.

Женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он сказал, что у них реализуется программа по увеличению ставок по депозитам.

Мужчина уверял, что принять участие в ней можно онлайн в мобильном приложении, но для этого необходимо авторизоваться и продиктовать код подтверждения. По словам незнакомца, такой код "поступит с сайта банка".

"У женщины не возникло сомнения, и она назвала этому лицу код подтверждения. В результате этих действий с депозитного и карточного счетов женщины, открытых в банке, были осуществлены переводы имеющихся денежных средств на счета неизвестных ей лиц Б., С., Т. Поэтому К. обратилась с иском в суд к Б., С. и Т. о взыскании перечисленных на их счета сумм неосновательного обогащения в общем размере 11 038 000 тенге", — отмечается в сообщении на сайте суда Карагандинской области.

Люди, на которых женщина подала в суд, иск не признали и рассказали, что их тоже обманули мошенники. В частности, они отметили, что банковским приложением не пользовались, переводы не совершали и денег не получали.