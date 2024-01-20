У казахстанки исчезли со счетов 11 млн тенге после звонка лже-сотрудника банка
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У жительницы Карагандинской области сняли с карточного счёта и депозита 11 миллионов тенге вместо обещанного участия "в программе по увеличению ставок по депозитам", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда региона.
Женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он сказал, что у них реализуется программа по увеличению ставок по депозитам.
Мужчина уверял, что принять участие в ней можно онлайн в мобильном приложении, но для этого необходимо авторизоваться и продиктовать код подтверждения. По словам незнакомца, такой код "поступит с сайта банка".
"У женщины не возникло сомнения, и она назвала этому лицу код подтверждения. В результате этих действий с депозитного и карточного счетов женщины, открытых в банке, были осуществлены переводы имеющихся денежных средств на счета неизвестных ей лиц Б., С., Т. Поэтому К. обратилась с иском в суд к Б., С. и Т. о взыскании перечисленных на их счета сумм неосновательного обогащения в общем размере 11 038 000 тенге", — отмечается в сообщении на сайте суда Карагандинской области.
Люди, на которых женщина подала в суд, иск не признали и рассказали, что их тоже обманули мошенники. В частности, они отметили, что банковским приложением не пользовались, переводы не совершали и денег не получали.
"Неизвестные предложили им вознаграждение за использование их счетов. В ходе судебного разбирательства сведениями банка подтверждён факт перечисления со счетов истца сумм на счета ответчиков, которые в последующем ответчиками были перечислены третьим лицам(...)Наличие имущественной выгоды, полученной ответчиками, свидетельствует о наличии их неосновательного обогащения, что даёт право истцу требовать с ответчиков возврата неосновательного обогащения", — резюмировали в суде.