У инвестпроекта на сумму 391 млн долларов возникли проблемы с участком в Кызылординской области

В Кызылординской области турецкому инвестору выделили участок вдвое меньше, чем ему требуется, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Турецкий инвестор ТОО "Aksa Energy Qyzylorda" строит парогазовую установку на сумму 391 миллион долларов. Для реализации проекта ему требуется участок 8,5 гектара, а ему выделили участок площадью 3,6 гектара. Из-за этого ему потребуется повторно разработать рабочий проект и пройти государственную экспертизу, что может затянуть сроки начала строительства.

Проект взят под сопровождение Генеральной прокуратуры. Прокуратуре Кызылординской области поручено взять на контроль вопрос предоставления инвестору нового земельного участка. Первый заместитель главы правительства Роман Скляр дал конкретные поручения по решению проблем инвестора министрам энергетики, промышленности и строительства.