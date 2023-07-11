У больницы появились долги: в управздраве Шымкента рассказали, почему уволили трансплантолога

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В управлении здравоохранения сообщили, что уволили Абылая Донбая с поста главврача первой горбольницы из-за кредиторской задолженности организации, передаёт BaigeNews.kz.

Тем не менее, оперировать врачу никто не запрещал. Всем, кто стоит в очереди по трансплантации, обещают провести пересадку.

"Все, кому требуются пересадки, им будут проведены операции. У нас есть команда, и уход Абылая Донбая никак не скажется на их работе. Что касается увольнения, то кредиторские долги копились 2-3 года, из-за этого у больницы были проблемы по медуслугам. Плюс ко всему в последнее время участились жалобы от жителей на качество оказанных услуг. Вчера его уволили с поста главврача, но запрета на проведение операции не было. Это его личное решение", — ответили редакции BaigeNews.kz в управлении здравоохранения.

Ранее известный казахстанский хирург в Шымкенте Абылай Донбай сообщил, что больше не будет проводить операции по трансплантации, сославшись на давление со стороны руководства здравоохранения города.

Отметим, что до этого хирург неоднократно указывал на давление, которое на него якобы оказывается со стороны главы управления здравоохранения Шымкента. В свою очередь администрация здравоохранения города сообщала, что на незаконные действия главного врача Абылая Донбая жаловались сотрудники больницы.