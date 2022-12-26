У 163 казахстанцев выявили COVID-19 за сутки

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За сутки коронавирусом заразились более 160 казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

За сутки, 24 декабря, коронавирус официально зафиксировали у 163 человек. Ещё в двух случаях выявлены симптомы коронавирусной пневмонии.

На 26 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2663 человека (–2521 + и 142 КВИ-), из них в стационарах находятся 350 пациентов, на амбулаторном уровне – 2313 пациентa.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – шесть пациентов, на аппарате ИВЛ – два пациента.