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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 08:20
287
Сегодня, 08:20
287
Фото: pixabay.com

У 163 казахстанцев выявили COVID-19 за сутки

За сутки коронавирусом заразились более 160 казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

За сутки, 24 декабря, коронавирус официально зафиксировали у 163 человек. Ещё в двух случаях выявлены симптомы коронавирусной пневмонии.

На 26 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2663  человека (–2521  + и 142  КВИ-), из них в стационарах находятся 350 пациентов, на амбулаторном уровне – 2313 пациентa.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – шесть пациентов, на аппарате ИВЛ – два пациента.

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:20
287
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