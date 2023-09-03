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Тысячи жителей Тайваня эвауировали в ожидании тафуна "Хайкуй"

Сегодня, 16:23
АВТОР
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REUTERS/Issei Kato Сегодня, 16:23
Сегодня, 16:23
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Фото: REUTERS/Issei Kato

Власти Тайваня эвакуировали почти четыре тысячи человек из-за надвигающегося тайфуна "Хайкуй". Внутренние рейсы были отменены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

По прогнозам  синоптиков, "Хайкуй" обрушится на юго-восток Тайваня в воскресенье ближе к вечеру, принеся с собой проливной дождь и сильный ветер.

Президент Тайваня Цай Иньвэнь заявила на встрече представителей по борьбе со стихийными бедствиями, что это будет первый тайфун, который обрушится на остров и пересечет его центральную горную цепь за четыре года.

В округах и городах региона уже отменили занятия и объявили выходной для рабочих.

Отмечается, что шторм "Хайкуй" намного слабее тайфуна "Саола", который обрушился на Гонконг и южную китайскую провинцию Гуандун в субботу.

Правительство Тайваня заявило, что были эвакуированы 3729 человек, в основном на юге и востоке.

 

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