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скриншот с видео Сегодня, 22:49
133
Сегодня, 22:49
133
Фото: скриншот с видео

Тысячи розовых фламинго набираются сил в Мангистау

Казахстанский видеограф Азамат Сарсенбаев поделился очередным завораживающим видео с парящими в небе фламинго, передаёт BaigeNews.kz.

"На данный момент, тысячи фламинго набираются сил в Мангистау, чтобы дальше полететь в Коргалжын. Смотреть на летящих фламинго — это настоящее удовольствие для глаз, их красота оставляет незабываемое впечатление", — подписал видео автор.

Напомним, в прошлом году эти птицы немного раньше времени прилетели в Актау.

Специалисты говорят, что фламинго в Мангистау обитают круглый год. В среднем на зимовку прилетают до пяти тысяч птиц, а весной и осенью, то есть во время сезонных миграций, в общей сложности можно насчитать до 20 тысяч фламинго.

Видео: t.me/azamat_sarsenbayev1
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#птицы #Актау #Мангистау #фламинго
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:49
133
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