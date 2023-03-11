Тысячи розовых фламинго набираются сил в Мангистау

Фото: скриншот с видео

Казахстанский видеограф Азамат Сарсенбаев поделился очередным завораживающим видео с парящими в небе фламинго, передаёт BaigeNews.kz.

"На данный момент, тысячи фламинго набираются сил в Мангистау, чтобы дальше полететь в Коргалжын. Смотреть на летящих фламинго — это настоящее удовольствие для глаз, их красота оставляет незабываемое впечатление", — подписал видео автор.

Напомним, в прошлом году эти птицы немного раньше времени прилетели в Актау.

Специалисты говорят, что фламинго в Мангистау обитают круглый год. В среднем на зимовку прилетают до пяти тысяч птиц, а весной и осенью, то есть во время сезонных миграций, в общей сложности можно насчитать до 20 тысяч фламинго.