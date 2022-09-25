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pixabay.com Сегодня, 00:37
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Фото: pixabay.com

Розовые фламинго раньше времени прилетели в Мангистау

Казахстанский видеограф Азамат Сарсенбаев поделился красивым видео с парящими в небе фламинго, передаёт BaigeNews.kz.

"Фламинго прилетели в Мангистау. В этом году чуть раньше мигрируют на юг",  —  прокомментировал видео Азамат Сарсенбаев.

Птицы будут находиться на озере Караколь ориентировочно до середины ноября. Далее их путь миграции следует в сторону заповедника "Хазар" в Туркменистане, либо в Иран.

Специалисты говорят, что фламинго в Мангистау обитают круглый год. В среднем на зимовку прилетают до пяти тысяч птиц, а весной и осенью, то есть во время сезонных миграций, в общей сложности можно насчитать до 20 тысяч фламинго.

Видео: t.me/azamat_sarsenbayev1
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#фламинго #Мангистау #экология
Журналист
Сегодня, 00:37
210
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