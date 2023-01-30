Тяжёлые травмы получила 16-летняя девочка, катаясь на горке в Уральске

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У подростка диагностировали разрыв печени и переломы рёбер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

По предварительной информации, происшествие случилось 28 января на частной базе отдыха в районе Свистун горы.

"29 января в 1:34 в областную детскую больницу доставлена несовершеннолетняя 2005 года рождения. Примерно в 22:00 28 января каталась на Свистун горе и её ударил трос. Состояние тяжёлое. Диагноз "закрытая травма живота, разрыв печени, закрытый перелом 5,6,7 рёбер справа". Обстоятельства выясняются", — сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Как именно произошёл инцидент, в полиции не уточнили.