"Ты меня преследуешь?": красавица-футболистка обратилась к Бактиеру Зайнутдинову

Защитник и капитан женской сборной Казахстана по футболу Юлия Мясникова обратилась к лидеру мужской национальной команды Бактиеру Зайнутдинову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Мясникова в "сторис" инстаграма отреагировала на публикацию kzsports о лучших спортсменах Казахстана в 2023 году.

"Белокурую принцессу узнали? Ты меня преследуешь?" — адресовала Мясникова шуточное сообщение Зайнутдинову, комментируя яркое изображение, на котором запечатлены спортсмены. Бактиер на снимке расположился за Юлией.

Напомним, что Юлия Мясникова, которая по праву считается одной из самых красивых спортсменок Казахстана, выступает за ЦСКА. Бактиер Зайнутдинов ранее также защищал цвета московского клуба, но в этом году перешёл в турецкий "Бешикташ".